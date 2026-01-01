Marketing app templates

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שאלות נפוצות על תבניות Hostinger

תבניות יישומים שיווקיים הן עיצובי אפליקציות אינטרנט נבנים מראש, המיועדים לבניית כלים המסייעים לתכנן, ליצור ולנהל פעילויות שיווקיות – החל מתזמנים למדיה החברתית ולוחות השנה של התוכן ועד ליצירת UTM וליצירת פוסטים בלוגים. הן מספקות מבנה התחלה שניתן להתאים אישית ולהפעיל באמצעות AI מובנה של AI Builder – ללא צורך בחשבונות של צד שלישי או בהגדרה טכנית – כדי ליצור כלים שיווקיים משלך.

ניתן להשתמש בתבניות של אפליקציות שיווק כדי לבנות מתזמני מדיה חברתית, יומני תוכן, בוני UTM, מחוללי פוסטים בבלוג, מחוללי תוכן פרסומי, בוני רצפי אימיילים ועוד. הן מתאימות לניהול פעילויות השיווק שלכם, כמו גם לבנייה והצעת כלי שיווק ללקוחות שלכם.

אין צורך בכישורי תכנות. עם Hostinger Horizons, תוכלו להתאים אישית את התבניות על ידי תיאור פשוט של השינויים הרצויים. ה-AI ייצור ויעדכן את אפליקציית הרשת שלכם בהתבסס על הפרומפטים שלכם.

תוכלו ליצור יישום רשת פונקציונלי תוך דקות ולשכלל אותו תוך שעות, תלוי בכמות ההתאמה האישית הרצויה. התבנית מספקת את המבנה הראשוני, בעוד שה-AI עוזר לייצר פיצ'רים ולהתאים את הממשק.

כלי שיווק חשובים במיוחד לעסקים ולפרילנסרים שצריכים לייעל את זרימת העבודה שלהם. השתמשו בהם לפעילויות השיווק שלכם והפסיקו לשלם עבור כלים יקרים של צד שלישי, או קחו את זה צעד קדימה והציעו את האפליקציה שלכם כשירות בתשלום ללקוחות והוסיפו מקור הכנסה חדש לעסק שלכם.

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