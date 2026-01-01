Marketing app templates

כלי שיווק חשובים במיוחד לעסקים ולפרילנסרים שצריכים לייעל את זרימת העבודה שלהם. השתמשו בהם לפעילויות השיווק שלכם והפסיקו לשלם עבור כלים יקרים של צד שלישי, או קחו את זה צעד קדימה והציעו את האפליקציה שלכם כשירות בתשלום ללקוחות והוסיפו מקור הכנסה חדש לעסק שלכם.