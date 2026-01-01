Generator app templates

תבניות יישומים של גנרטורים הן עיצובים של יישומים אינטרנט נבנים מראש, המיועדים לבניית כלים המייצרים תוכן, רעיונות או תוצאת המבוססים על input של משתמשים – מ-name generators ו-bioscopers ועד כלים רעיונות ויצירת תוכן. הם מספקים מבנה התחלה שניתן להתאים אישית ולפעול באמצעות AI מובנה של AI Builder – ללא צורך בחשבונות של צד שלישי או בהגדרה טכנית – כדי ליצור כלים גנרטורים משלך.