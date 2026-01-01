פיתוח Cognee בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע הזיכרון של AI המאפשר להפוך את הנתונים שלך לגרף ידע שאפשר לשאול עבור סוכנים.
בחרו תוכנית VPS עבור Cognee
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Cognee
Cognee הוא מנוע זיכרון AI קוד פתוח שמחליף צינורות RAG שברירות עם שכבה סמנטית אמיתית. הוא לוקח מסמכים, שיחות, תמונות, רשומות אודיו ומסד נתונים, משתמש ב- LLM שבחרת כדי לחלץ ישויות ויחסים, ומאחסן אותם כגרף ידע מחובר לצד קישוריות וקטור, כך שסוכנים עונים על שאלות מתוך עובדות מקושרות במקום חתיכות טקסט מבודדות.
שיחה יחידה ל-API מטפלת בביקוש, והחיפוש מחזיר תוצאות מודעות לגרף שתוכניותיך ומערכות הסוכן שלך יכולות לצרוך ישירות. הפעלת Cognee ב-VPS שלך משאירה מסמכים קנייניים, השתלבות וגרף המתקבל על התשתית שאתה שולט בה, בעוד ש-PostgreSQL מחזיק במת-נתונים יחסיים ובקולות קבועים מחזיקים את אחסון הוקטור והגרף.
פיצ'רים עיקריים של Cognee
זיכרון Knowledge Graph
Cognee מוציא ישויות ויחסים מהנתונים שלך ומאחסן אותם כגרף שאפשר לשאול במקום חתיכות טקסט שטוחות.
כל מקור
העלאת מסמכים, שיחות, תמונות, רשומות אודיו ומסד נתונים באמצעות API אחד ותן ל-Cognee לנורמליזציה אותם לזיכרון.
חיפוש מודע
שאלות בשפה טבעית ולקבל תשובות מבוססות על עובדות מקושרות, אשר מפחית באופן מדויק הזיות בתשובות הסוכן.
הביאו LLM משלכם
ציין את Cognee ב-OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq או נקודת קצה מקומית של Ollama על ידי שינוי הגדרת מודל יחיד.
REST API עבור סוכנים
זיכרון נחשף באמצעות API REST מאושרת, כך שהיישומים והסוכנים שלך יכולים לקרוא ולכתוב אותו באמצעות HTTPS.
פרטי כברירת מחדל
הקבצים, השבבים והגרפים שלך נשארים ב-Docker Volumes ב-VPS במקום בשירות זיכרון של צד שלישי.
למה להריץ את Cognee על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.