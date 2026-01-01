Cognee הוא מנוע זיכרון AI קוד פתוח שמחליף צינורות RAG שברירות עם שכבה סמנטית אמיתית. הוא לוקח מסמכים, שיחות, תמונות, רשומות אודיו ומסד נתונים, משתמש ב- LLM שבחרת כדי לחלץ ישויות ויחסים, ומאחסן אותם כגרף ידע מחובר לצד קישוריות וקטור, כך שסוכנים עונים על שאלות מתוך עובדות מקושרות במקום חתיכות טקסט מבודדות.

שיחה יחידה ל-API מטפלת בביקוש, והחיפוש מחזיר תוצאות מודעות לגרף שתוכניותיך ומערכות הסוכן שלך יכולות לצרוך ישירות. הפעלת Cognee ב-VPS שלך משאירה מסמכים קנייניים, השתלבות וגרף המתקבל על התשתית שאתה שולט בה, בעוד ש-PostgreSQL מחזיק במת-נתונים יחסיים ובקולות קבועים מחזיקים את אחסון הוקטור והגרף.