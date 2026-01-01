Membangun sistem yang dapat diskalakan dengan domain .systems
Rp713.900/thnRp226.900Tahun pertamaUntuk tahun pertama
Diskon 68%
Mengenal domain .systems
Panduan praktis memilih domain .systems
Apa itu domain .systems?
.systems adalah TLD generik yang cocok untuk bisnis, penyedia TI, perusahaan teknik, dan organisasi yang menawarkan solusi, infrastruktur, atau layanan kompleks, dengan menekankan pekerjaan terstruktur dan berbasis sistem.
Domain .systems ditujukan untuk siapa?
Domain .systems sangat cocok untuk konsultan TI, vendor perangkat lunak, integrator sistem, dan penyedia infrastruktur yang menawarkan solusi dan dukungan teknis yang kompleks. Domain ini sesuai untuk proyek-proyek khusus maupun perusahaan teknologi yang sudah mapan.
Mengapa memilih domain .systems?
Domain .systems menandakan fokus teknis yang terstruktur sejak kunjungan pertama, meningkatkan kejelasan dan pengenalan merek. Ini mendukung penamaan yang konsisten di seluruh situs web, email, dan dokumentasi, membantu mempertahankan kehadiran online yang profesional dan terukur.
Informasi domain untuk .systems
TLD
.systems
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
3 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
RegistrarLock
Domain IDN
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313
Mengapa pilih Hostinger untuk daftarkan domain?
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Tips
Tips memilih nama domain terbaik
1. Gunakan nama brand Anda
Gunakan nama brand atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.
2. Pilih nama yang singkat
Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
3. Simpel lebih baik
Hindari tanda hubung, angka, slang, dan kata yang sulit dieja.
4. Sesuaikan dengan audiens
Pilih ekstensi domain yang pas dengan target audiens lokal maupun global.
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Tanya Jawab (FAQ) domain .systems
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs Rp226.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp713.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.