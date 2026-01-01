Membangun sistem yang dapat diskalakan dengan domain .systems

Rp713.900/thnRp226.900Tahun pertama
Diskon 68%
Untuk tahun pertama
.systems

Mengenal domain .systems

Panduan praktis memilih domain .systems

Apa itu domain .systems?

.systems adalah TLD generik yang cocok untuk bisnis, penyedia TI, perusahaan teknik, dan organisasi yang menawarkan solusi, infrastruktur, atau layanan kompleks, dengan menekankan pekerjaan terstruktur dan berbasis sistem.

Domain .systems ditujukan untuk siapa?

Domain .systems sangat cocok untuk konsultan TI, vendor perangkat lunak, integrator sistem, dan penyedia infrastruktur yang menawarkan solusi dan dukungan teknis yang kompleks. Domain ini sesuai untuk proyek-proyek khusus maupun perusahaan teknologi yang sudah mapan.

Mengapa memilih domain .systems?

Domain .systems menandakan fokus teknis yang terstruktur sejak kunjungan pertama, meningkatkan kejelasan dan pengenalan merek. Ini mendukung penamaan yang konsisten di seluruh situs web, email, dan dokumentasi, membantu mempertahankan kehadiran online yang profesional dan terukur.

Informasi domain untuk .systems

TLD
.systems
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
3 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
RegistrarLock
Domain IDN
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313

Mengapa pilih Hostinger untuk daftarkan domain?

Tanpa coding, cocok untuk pemula
Bantuan teknis 24/7
Gratis proteksi privasi domain
Gratis website Segera Hadir atau link in bio
Harga terjangkau
Tips

Tips memilih nama domain terbaik

1. Gunakan nama brand Anda

Gunakan nama brand atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.
Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
Hindari tanda hubung, angka, slang, dan kata yang sulit dieja.
Pilih ekstensi domain yang pas dengan target audiens lokal maupun global.
Domain bagus cepat terjual! Temukan dan daftarkan sekarang.Cari

Cek ekstensi domain lainnya

.id

Lebih melokal di Indonesia

Rp252.900Rp210.900Tahun ke-1Cek domain

.com

Domain kesukaan semua orang

Rp209.900Rp109.900Tahun ke-1Cek domain

.online

Online sepanjang waktu

Rp626.900Rp17.900Tahun ke-1Cek domain

.io

Cocok untuk semua startup

Rp1.304.900Rp556.900Tahun ke-1Cek domain

.icu

Optimalkan bisnis Anda dengan domain populer.

Rp278.900Rp34.900Tahun ke-1Cek domain

.xyz

Modern, fleksibel, dan unik.

Rp347.900Rp34.900Tahun ke-1Cek domain

.pro

Tunjukkan keahlian Anda kepada dunia

Rp556.900Rp52.900Tahun ke-1Cek domain

.cloud

Untuk bisnis modern

Rp452.900Rp34.900Tahun ke-1Cek domain

Tanya Jawab (FAQ) domain .systems

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs Rp226.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp713.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.