Skala tanpa batas dengan domain .cloud
Rp452.900/thnRp34.900Tahun pertamaUntuk tahun pertama
Diskon 92%
Gratis domain .cloud dengan berlangganan paket Premium web hosting 12 bulan.
Mengenal domain .cloud
Panduan praktis memilih domain .cloud
Apa itu domain .cloud?
.cloud adalah TLD generik yang dirancang untuk layanan cloud, produk SaaS, dan proyek digital. Domain ini terbuka untuk siapa saja, sehingga populer di kalangan bisnis teknologi, pengembang, dan alat online.
Domain .cloud ditujukan untuk siapa?
Domain .cloud sangat ideal untuk penyedia SaaS, perusahaan hosting, konsultan TI, dan pengembang yang menampilkan alat atau platform berbasis cloud. Domain ini cocok untuk halaman arahan produk, layanan infrastruktur, dan portofolio teknologi modern.
Mengapa memilih domain .cloud?
Domain .cloud secara jelas menandakan layanan online dan infrastruktur modern, membantu pengunjung memahami fokus Anda dengan cepat. Ini mendukung branding yang jelas di seluruh situs web, email, dan pemasaran Anda seiring perkembangan bisnis Anda.
Informasi domain untuk .cloud
TLD
.cloud
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
3 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
Proteksi premium untuk domain
Add-on
RegistrarLock
Domain IDN
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313
Mengapa pilih Hostinger untuk daftarkan domain?
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Gratis proteksi privasi domain
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Tips
Tips memilih nama domain terbaik
1. Gunakan nama brand Anda
Gunakan nama brand atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.
2. Pilih nama yang singkat
Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
3. Simpel lebih baik
Hindari tanda hubung, angka, slang, dan kata yang sulit dieja.
4. Sesuaikan dengan audiens
Pilih ekstensi domain yang pas dengan target audiens lokal maupun global.
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Tanya Jawab (FAQ) domain .cloud
What does a .cloud domain mean?
A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today itâ€™s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Is a .cloud domain trusted?
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Is a .cloud a good domain?
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Should I choose a .cloud domain or .com domain?
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .cloud domain?
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
Are there restrictions on .cloud domains?
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
How much does a .cloud domain cost?
At Hostinger, a .cloud domain costs Rp34.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp452.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.