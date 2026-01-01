Bantu orang memecahkan masalah mereka dengan domain .solutions

Rp626.900/thnRp69.900Tahun pertama
Diskon 89%
Untuk tahun pertama
.solutions

Mengenal domain .solutions

Panduan praktis memilih domain .solutions

Apa itu domain .solutions?

.solutions adalah TLD generik yang cocok untuk bisnis dan profesional yang menawarkan layanan, jawaban, atau solusi masalah. Domain ini banyak digunakan oleh perusahaan konsultan, penyedia teknologi, dan situs web yang berfokus pada dukungan pelanggan.

Domain .solutions ditujukan untuk siapa?

Domain .solutions cocok untuk konsultan, agensi, penyedia perangkat lunak, dan perusahaan rintisan teknologi yang fokus pada penyelesaian masalah klien. Domain ini menandakan keahlian pemecahan masalah untuk bisnis jasa, alat SaaS, dan platform dukungan.

Mengapa memilih domain .solutions?

Domain .solutions secara jelas menandakan bahwa Anda menyediakan jawaban dan layanan pemecahan masalah, membantu pengunjung memahami nilai Anda dengan cepat. Ini mendukung branding yang konsisten di seluruh situs web, email, dan pemasaran Anda seiring perkembangan bisnis Anda.

Informasi domain untuk .solutions

TLD
.solutions
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
1 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
RegistrarLock
Domain IDN
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313

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Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
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Tanya Jawab (FAQ) domain .solutions

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs Rp69.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp626.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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