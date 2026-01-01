Ungkapkan berita terlebih dahulu dengan domain .news
Rp660.900/thnRp191.900Tahun pertamaUntuk tahun pertama
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Mengenal domain .news
Panduan praktis memilih domain .news
Apa itu domain .news?
Domain .news adalah domain tingkat atas generik yang dibuat untuk situs web berita, media, dan jurnalisme. Domain ini tidak memiliki batasan kelayakan khusus dan banyak digunakan untuk konten yang berfokus pada informasi dan bersifat tepat waktu.
Domain .news ditujukan untuk siapa?
Domain .news cocok untuk penerbit, media, blogger, dan organisasi yang berbagi informasi terkini. Domain ini membantu menyoroti konten berita, membangun otoritas, dan menjaga agar audiens tetap terinformasi tentang topik umum maupun khusus.
Mengapa memilih domain .news?
Domain .news membuat fokus Anda jelas sekilas, membantu pengunjung dengan cepat mengenali informasi dan pembaruan. Ini mendukung branding yang konsisten di seluruh situs web, email, dan pemasaran Anda seiring berkembangnya penawaran konten Anda.
Informasi domain untuk .news
TLD
.news
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
1 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313
Mengapa pilih Hostinger untuk daftarkan domain?
Tanpa coding, cocok untuk pemula
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Gratis proteksi privasi domain
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Tips
Tips memilih nama domain terbaik
1. Gunakan nama brand Anda
Gunakan nama brand atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.
2. Pilih nama yang singkat
Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
3. Simpel lebih baik
Hindari tanda hubung, angka, slang, dan kata yang sulit dieja.
4. Sesuaikan dengan audiens
Pilih ekstensi domain yang pas dengan target audiens lokal maupun global.
5. Langsung daftarkan
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Tanya Jawab (FAQ) domain .news
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs Rp191.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp660.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.