Ungkapkan berita terlebih dahulu dengan domain .news

Rp660.900/thnRp191.900Tahun pertama
Diskon 71%
Untuk tahun pertama
.news

Mengenal domain .news

Panduan praktis memilih domain .news

Apa itu domain .news?

Domain .news adalah domain tingkat atas generik yang dibuat untuk situs web berita, media, dan jurnalisme. Domain ini tidak memiliki batasan kelayakan khusus dan banyak digunakan untuk konten yang berfokus pada informasi dan bersifat tepat waktu.

Domain .news ditujukan untuk siapa?

Domain .news cocok untuk penerbit, media, blogger, dan organisasi yang berbagi informasi terkini. Domain ini membantu menyoroti konten berita, membangun otoritas, dan menjaga agar audiens tetap terinformasi tentang topik umum maupun khusus.

Mengapa memilih domain .news?

Domain .news membuat fokus Anda jelas sekilas, membantu pengunjung dengan cepat mengenali informasi dan pembaruan. Ini mendukung branding yang konsisten di seluruh situs web, email, dan pemasaran Anda seiring berkembangnya penawaran konten Anda.

Informasi domain untuk .news

TLD
.news
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
1 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313

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Tips memilih nama domain terbaik

1. Gunakan nama brand Anda

Gunakan nama brand atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.
Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
Hindari tanda hubung, angka, slang, dan kata yang sulit dieja.
Pilih ekstensi domain yang pas dengan target audiens lokal maupun global.
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Tanya Jawab (FAQ) domain .news

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs Rp191.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp660.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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