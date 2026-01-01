Bangun bisnis Anda dengan domain .company
Rp417.900/thnRp52.900Tahun pertamaUntuk tahun pertama
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Mengenal domain .company
Panduan praktis memilih domain .company
Apa itu domain .company?
.company adalah TLD generik yang dirancang untuk bisnis dari berbagai ukuran atau industri. Domain ini banyak digunakan untuk situs perusahaan, portofolio, dan identitas online profesional, tanpa batasan lokasi.
Domain .company itu untuk siapa?
Domain .company ideal untuk perusahaan, agensi, dan penyedia B2B yang menginginkan identitas yang jelas dan profesional. Domain ini cocok untuk perusahaan induk, anak perusahaan, dan tim global yang memiliki kehadiran online terpadu.
Mengapa memilih domain .company?
Domain .company secara jelas menyatakan identitas organisasi Anda dan mendukung citra profesional yang konsisten. Ini membantu pengunjung mengenali Anda dengan cepat dan berfungsi dengan baik di berbagai situs web, alamat email, dan branding jangka panjang.
Informasi domain untuk .company
TLD
.company
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
1 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
RegistrarLock
Domain IDN
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313
Mengapa pilih Hostinger untuk daftarkan domain?
Tanpa coding, cocok untuk pemula
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Tips
Tips memilih nama domain terbaik
1. Gunakan nama brand Anda
Gunakan nama brand atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.
2. Pilih nama yang singkat
Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
3. Simpel lebih baik
Hindari tanda hubung, angka, slang, dan kata yang sulit dieja.
4. Sesuaikan dengan audiens
Pilih ekstensi domain yang pas dengan target audiens lokal maupun global.
5. Langsung daftarkan
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Tanya Jawab (FAQ) domain .company
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs Rp52.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp417.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.