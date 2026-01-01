Daftarkan nama domain Anda .biz

Rp417.900/thnRp139.900Tahun pertama
Diskon 67%
Untuk tahun pertama
.biz

Mengenal domain .biz

Panduan praktis memilih domain .biz

Apa itu domain .biz?

Domain .biz adalah domain tingkat atas generik yang dibuat untuk penggunaan bisnis. Domain ini banyak digunakan oleh perusahaan, pengusaha, dan situs e-commerce yang mencari nama yang jelas dan berfokus pada bisnis.

Domain .biz ditujukan untuk siapa?

Domain .biz cocok untuk pemilik usaha kecil, perusahaan rintisan, konsultan, dan proyek e-commerce yang berfokus pada aktivitas komersial. Domain ini membantu menandakan kehadiran yang mengutamakan bisnis untuk layanan profesional dan situs web perusahaan.

Mengapa memilih domain .biz?

Domain .biz secara jelas menandakan situs web yang berfokus pada bisnis, membantu pengunjung dengan cepat mengidentifikasi apa yang Anda tawarkan. Ini mendukung branding yang profesional dan konsisten di seluruh situs web, email, dan pemasaran Anda seiring perkembangan perusahaan Anda.

Informasi domain untuk .biz

TLD
.biz
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
3 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
RegistrarLock
Domain IDN
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313

Mengapa pilih Hostinger untuk daftarkan domain?

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Tips

Tips memilih nama domain terbaik

1. Gunakan nama brand Anda

Gunakan nama brand atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.
Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
Hindari tanda hubung, angka, slang, dan kata yang sulit dieja.
Pilih ekstensi domain yang pas dengan target audiens lokal maupun global.
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Tanya Jawab (FAQ) domain .biz

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs Rp139.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp417.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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