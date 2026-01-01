Biarkan kreativitas Anda berbicara melalui domain .art.

Rp452.900/thnRp34.900Tahun pertama
Diskon 92%
Untuk tahun pertama
.art

Mengenal domain .art

Panduan praktis memilih domain .art

Apa itu domain .art?

.art adalah domain tingkat atas generik yang ditujukan untuk seniman, galeri, museum, dan merek kreatif. Domain ini terbuka untuk siapa saja di seluruh dunia dan umumnya digunakan untuk portofolio, pameran, dan proyek-proyek yang berfokus pada seni lainnya.

Domain .art ditujukan untuk siapa?

Domain .art cocok untuk seniman, galeri, museum, dan studio kreatif yang menginginkan ruang yang jelas dan mudah diingat untuk memamerkan karya secara online. Domain ini sesuai untuk portofolio, pameran, proyek seni digital, dan organisasi budaya.

Mengapa memilih domain .art?

Domain .art menandakan fokus yang jelas pada kreativitas dan karya visual, membantu pengunjung memahami situs web Anda secara instan. Ini mendukung branding yang konsisten di seluruh situs, email, dan pemasaran Anda seiring perkembangan portofolio atau bisnis Anda.

Informasi domain untuk .art

TLD
.art
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
3 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
RegistrarLock
Domain IDN
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313

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1. Gunakan nama brand Anda

Gunakan nama brand atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.
Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
Hindari tanda hubung, angka, slang, dan kata yang sulit dieja.
Pilih ekstensi domain yang pas dengan target audiens lokal maupun global.
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Tanya Jawab (FAQ) domain .art

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs Rp34.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp452.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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