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Rp626.900/thnRp69.900Tahun pertamaUntuk tahun pertama
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Mengenal domain .agency
Panduan praktis memilih domain .agency
Apa itu domain .agency?
Domain .agency adalah TLD generik terbuka yang diperkenalkan untuk agensi, perusahaan jasa, dan tim profesional. Domain ini banyak digunakan oleh bisnis pemasaran, kreatif, perekrutan, dan konsultasi.
Domain .gency itu untuk siapa?
Domain .agency sangat ideal untuk agensi pemasaran, studio kreatif, perusahaan perekrutan, dan tim konsultan yang menginginkan identitas online yang jelas dan profesional. Domain ini cocok untuk spesialis di bidang tertentu maupun agensi yang menyediakan berbagai layanan.
Mengapa memilih domain .agency?
Domain .agency secara jelas mengkomunikasikan layanan profesional Anda dan membuat merek Anda lebih mudah dikenali. Domain ini mendukung penamaan yang konsisten di seluruh situs web, email, dan kampanye Anda, membantu menjaga kejelasan seiring berkembangnya bisnis Anda.
Informasi domain untuk .agency
TLD
.agency
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
1 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
RegistrarLock
Domain IDN
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313
Mengapa pilih Hostinger untuk daftarkan domain?
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Tips
Tips memilih nama domain terbaik
1. Gunakan nama brand Anda
Gunakan nama brand atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.
2. Pilih nama yang singkat
Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
3. Simpel lebih baik
Hindari tanda hubung, angka, slang, dan kata yang sulit dieja.
4. Sesuaikan dengan audiens
Pilih ekstensi domain yang pas dengan target audiens lokal maupun global.
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Tanya Jawab (FAQ) domain .agency
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs Rp69.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp626.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.