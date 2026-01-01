A Fleetbase egy nyílt forráskódú logisztikai és szállítási menedzsment platform, amely egyetlen telepítést egy teljes műveleti háttérbe alakít – megrendelések kezelése, vezetői kiszállítás, útvonaltervezés, élő járműkövetés és ügyfél értesítések. Moduláris architektúrája olyan telepíthető kiterjesztések köré épül, mint a Fleet-Ops, a Storefront és a Pallet, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyetlen megosztott identitás, engedély és API rétegben futtatják a szállítási, igény szerinti, raktározási és terepi szolgáltatási munkafolyamatokat.

A Fleetbase saját VPS-en tárolja az ügyfélcímeket, a vezetői helyeket és a megrendelési előzményeket az általad irányított infrastruktúrában, elkerüli a helyenkénti díjszabást a flották növekedésével, és közvetlen hozzáférést biztosít a fejlesztőknek a REST API-hoz, a socket eseményekhez és a webhook-okhoz, amelyek szükségesek az egyéni vezetői vagy ügyfélalkalmazások létrehozásához.