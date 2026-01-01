A Fleetbase telepítése egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú logisztikai platform a flottakezeléshez, a kiszállításhoz, az útválasztáshoz és az utolsó mérföldes szállítási menedzsmenthez.
Válasszon VPS csomagot a Fleetbase szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Fleetbase
A Fleetbase egy nyílt forráskódú logisztikai és szállítási menedzsment platform, amely egyetlen telepítést egy teljes műveleti háttérbe alakít – megrendelések kezelése, vezetői kiszállítás, útvonaltervezés, élő járműkövetés és ügyfél értesítések. Moduláris architektúrája olyan telepíthető kiterjesztések köré épül, mint a Fleet-Ops, a Storefront és a Pallet, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyetlen megosztott identitás, engedély és API rétegben futtatják a szállítási, igény szerinti, raktározási és terepi szolgáltatási munkafolyamatokat.
A Fleetbase saját VPS-en tárolja az ügyfélcímeket, a vezetői helyeket és a megrendelési előzményeket az általad irányított infrastruktúrában, elkerüli a helyenkénti díjszabást a flották növekedésével, és közvetlen hozzáférést biztosít a fejlesztőknek a REST API-hoz, a socket eseményekhez és a webhook-okhoz, amelyek szükségesek az egyéni vezetői vagy ügyfélalkalmazások létrehozásához.
A Fleetbase főbb funkciói
Flotta operációs konzol
A megrendelések, a járművezetők, a járművek, a szervizterületek és az árak kezelése egy, a kiszállító csapatok számára létrehozott eszköztárból.
Élő járműkövetés
Kövesse a járművezetőket és a járműveket egy élő térképen a socket-vezérelt pozíciós frissítésekkel és a teljes aktivitási előzményekkel.
útvonaltervezés
Multi-stop útvonalak tervezése és a szállítási idők becslése OSRM-alapú távolság és időtartam adataival.
Kiterjesztett regisztráció
Telepítsen olyan bővítményeket, mint a Fleet-Ops, Storefront és Pallet, hogy hozzáadja a diszpécser, kereskedelmi és raktározási képességeket.
Fejlesztőbarát API
Készítsen egyedi illesztőprogramokat és ügyfélalkalmazásokat egy dokumentált REST API-hoz webhooks és valós idejű socket események segítségével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Fleetbase szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.