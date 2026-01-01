OpenClaw est votre assistant personnel IA qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, même lorsque votre ordinateur portable est fermé. Vous pouvez le connecter à vos applications de messagerie préférées (WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, etc.) et l'utiliser pour automatiser vos tâches quotidiennes, gérer vos conversations multiplateformes, traiter vos prospects, exécuter des automatisations de navigateur et bien plus encore. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui ne dort jamais et est toujours prêt à vous aider.