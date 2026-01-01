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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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24 mois
Le plus populaire
71 % de réduction
OpenClaw infogéré
18,99  €
5,49  € /mois
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.

Pour les particuliers et les entreprises

Une solution entièrement gérée pour exécuter des agents d'IA sans aucune installation, sans maintenance et sans infrastructure à gérer.
Solution prête à l'emploi
Accès à l'interface CLI d'OpenClaw
Aucune maintenance requise
Connexion intégrée à Telegram et WhatsApp
Accès intégré à l'IA
Recherche web intégrée
Email avec agent IA préconfiguré
Sécurité intégrée
63 % de réduction
OpenClaw sur VPS
21,49  €
7,99  € /mois
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.

Pour les développeurs et les administrateurs système

Une configuration VPS autogérée pour les utilisateurs nécessitant un accès root complet, un contrôle total et des configurations personnalisées.
Template préinstallé
Accès root complet et accès au terminal
Accès intégré à l'IA
Recherche web intégrée

Ressources

2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe
8 To de bande passante
Le plus populaire
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Votre propre agent IA. Privé, toujours disponible et opérationnel en 60 secondes.

Installation instantanée

OpenClaw est incroyablement facile à installer et met les agents IA à la portée de tous. Sans jargon ni complexité, il vous permet de créer rapidement votre première automatisation.

Aucun entretien

Managed OpenClaw prend en charge la sécurité, les mises à jour et les sauvegardes. Vos agents IA restent opérationnels 24h/24 et 7j/7 sans intervention manuelle.

Outils intégrés

OpenClaw possède tout ce dont vous avez besoin pour une prise en main facile : modèles d'IA, navigation web et messagerie automatisée, le tout intégré.

OpenClaw avec Hostinger comparé à d'autres solutions

Quelle est la différence entre OpenClaw chez Hostinger et ses concurrents ? Nous privilégions la simplicité pour que vous puissiez profiter de votre agent IA en quelques secondes.
Hostinger
Autre fournisseur

Vitesse de déploiement

Prêt instantanément.
Installation manuelle et configuration de l'environnement.

Complexité technique

Tout fonctionne dès la sortie de la boîte.
Nécessite des clés API et une configuration manuelle.

Crédits IA

Crédits d'IA préinstallés inclus.
Comptes API externes requis.

Gestion des agents

Interface visuelle conviviale pour gérer les agents d'IA et les flux de travail.
Non

Garantie de remboursement de 30 jours

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait(e), vous pouvez demander un remboursement dans les 30 jours suivant votre achat. La procédure est simple et sans risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

FAQ OpenClaw Hostinger

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre système OpenClaw en un clic.

Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw ?

Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes n'ayant jamais mis les pieds dans un serveur. Notre déploiement en un clic gère l'installation complète, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre forfait, cliquez sur « Déployer », et votre assistant personnel IA est opérationnel en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun tableau de bord complexe.

Comment fonctionnent les crédits IA, et dois-je créer des comptes externes ?

Vos crédits d'IA sont pré-intégrés et prêts à l'emploi immédiatement. Contrairement à une configuration OpenClaw standard, vous n'avez pas besoin de créer de comptes auprès de fournisseurs d'IA comme OpenAI ou Anthropic, de générer de clés API ni d'effectuer de configuration technique. Il vous suffit d'acheter des crédits via votre tableau de bord Hostinger, et votre assistant est opérationnel instantanément. Besoin de plus de crédits ? Rechargez-les directement depuis ce même tableau de bord : c'est aussi simple que ça.

Mes données sont-elles privées et sécurisées ?

Absolument. Chaque instance d'OpenClaw s'exécute dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont totalement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous verrouillons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est fournie avec une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe générée par défaut. Vous bénéficiez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit vous-même.

Quelle est la différence entre OpenClaw en un clic et l'exécution d'OpenClaw sur un VPS ?

With a VPS, you get full root access and total control over the server — but that also means you're responsible for setup, updates, and security. 1-click OpenClaw removes all of that complexity. We handle the infrastructure, keep your instance on the latest stable version, and add extra layers of security — so you can focus entirely on using your AI assistant, not managing a server. If you're a developer who wants full customization, our VPS OpenClaw plans are a better fit.

Que puis-je faire concrètement avec OpenClaw ?

OpenClaw est votre assistant personnel IA qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, même lorsque votre ordinateur portable est fermé. Vous pouvez le connecter à vos applications de messagerie préférées (WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, etc.) et l'utiliser pour automatiser vos tâches quotidiennes, gérer vos conversations multiplateformes, traiter vos prospects, exécuter des automatisations de navigateur et bien plus encore. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui ne dort jamais et est toujours prêt à vous aider.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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