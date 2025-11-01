Hostinger vs Vultr
Qu'est-ce qui distingue le VPS de Hostinger ?
Garantie de remboursement de 30 jours
Essayez le VPS Hostinger sans risque. Si ce service ne vous convient pas, vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement ; sans stress ni engagement. Testez le service pour voir s'il vous convient.
Assistant IA Kodee
Kodee est votre assistant IA intelligent pour l'hébergement VPS. Posez vos questions, obtenez des conseils en temps réel ou laissez-le vous aider à gérer votre serveur ; aucune commande de terminal ni expertise technique n'est requise.
Garantie de disponibilité de 99,90 %
Bénéficiant d'une infrastructure fiable et robuste, notre garantie de disponibilité de 99,90 % est prouvée. Votre VPS et les projets qu'il héberge restent en ligne, même lorsque d'autres ne fonctionnent pas correctement.
Comparaison directe
*Date de comparaison : 1 novembre 2025.
Pourquoi 4+ millions de propriétaires de sites Web choisissent Hostinger
Fort de plusieurs années d'expérience avec DigitalOcean, Vultr, Linode et AWS, je peux affirmer avec confiance que Hostinger offre un bien meilleur rapport qualité-prix, notamment en termes de performances et de service client.
Ce fut une aventure formidable ! Même si je gère un VPS auto-hébergé, l'équipe est toujours là pour m'aider et me fournir des liens utiles vers la base de connaissances. Un grand merci ! La disponibilité de mon serveur est optimale, la sécurité est optimale et je peux facilement surveiller les incidents.
Pick your perfect plan
