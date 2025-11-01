Hostinger vs Vultr

Qu'est-ce qui distingue le VPS de Hostinger ?

Des projets les plus simples aux applications les plus complexes, plus de 4 millions d'utilisateurs font confiance à Hostinger pour créer, gérer et développer leurs projets en toute simplicité.

Comparaison directe

Comparez les plans, les fonctionnalités et la valeur pour trouver le fournisseur VPS qui répond à vos besoins.
Hostinger
Vultr

CPU core

Starting from 1 vCPU
Starting from 1 vCPU

Storage

Starting from 50 GB NVMe
Starting from 10 GB NVMe

Memory

Starting from 4 GB RAM
Starting from 500 MB RAM

Prix*

Starting from 4,99 €/mois
À partir de 2,50 USD/mois

Daily backups

Oui
Oui

Free snapshot

Oui
Non

Free weekly backups

Oui
Non

Money-back guarantee

Yes, 30 days
Non

Free DDoS protection

Oui
Non

Public API

Oui
Oui

Managed firewall

Oui
Oui

Scanner de logiciels malveillants

Oui
Non

Data centers

8
32

Pre-built template selection

93
30

Paid licenses

cPanel, Plesk, LiteSpeed, Webuzo
cPanel, Plesk, Windows

Support multilingue

Oui, + 8 langues
English only

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Review provider

Fort de plusieurs années d'expérience avec DigitalOcean, Vultr, Linode et AWS, je peux affirmer avec confiance que Hostinger offre un bien meilleur rapport qualité-prix, notamment en termes de performances et de service client.

Review provider
Review provider

Ce fut une aventure formidable ! Même si je gère un VPS auto-hébergé, l'équipe est toujours là pour m'aider et me fournir des liens utiles vers la base de connaissances. Un grand merci ! La disponibilité de mon serveur est optimale, la sécurité est optimale et je peux facilement surveiller les incidents.

Review provider
Review provider

Je suis absolument ravi de ce VPS ! Ses performances sont exceptionnelles et son prix imbattable. Il surpasse même ses principaux concurrents comme Google Cloud, Amazon, Digital Ocean, Vultr, Linode, et bien d'autres.

Review provider

