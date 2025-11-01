Hostinger vs DigitalOcean

Vous n'êtes pas sûr(e) de choisir Hostinger ou DigitalOcean ?
Cette comparaison montre les différences clés entre les deux hébergeurs VPS, mais la décision finale vous appartient.

Comparaison directe

Comparez les fonctionnalités clés, les tarifs et le support, afin de pouvoir décider de ce qui vous convient le mieux.
Hostinger
DigitalOcean

CPU core

Starting from 1 vCPU
Starting from 1 vCPU

Storage

Starting from 50 GB NVMe
Starting from 10 GB NVMe

Memory

Starting from 4 GB RAM
Starting from 512 MB RAM

Prix*

Starting from 4,99 €/mois
À partir de 4,00 €/mois

Daily backups

Oui
Oui

Free snapshot

Oui
Non

Free weekly backups

Oui
Non

Money-back guarantee

Yes, 30 days
Non

Free DDoS protection

Oui
Oui

Public API

Oui
Oui

Managed firewall

Oui
Oui

Scanner de logiciels malveillants

Oui
Non

Data centers

8
15

Pre-built template selection

93
336

Paid licenses

cPanel, Plesk, LiteSpeed, Webuzo
cPanel, Plesk

Support multilingue

Oui, + 8 langues
English only

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger

Découvrez ce que les autres pensent de notre hébergement VPS, et ce qui les a poussés à choisir Hostinger plutôt que les autres.
Review provider

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger. Leur disponibilité est constamment excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et réellement utile.

Review provider
Review provider

Le support est toujours là à temps quand j'en ai besoin pour le VPS et les sites web hébergés chez Hostinger. J'ai changé d'hébergeur et je suis très heureux de la décision que j'ai prise.

Review provider
Review provider

C'est ma meilleure expérience d'hébergement depuis 2001. Actuellement, j'utilise un plan VPS et les services ainsi que le support sont superbes.

Review provider

