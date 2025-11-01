Hostinger vs DigitalOcean
Cette comparaison montre les différences clés entre les deux hébergeurs VPS, mais la décision finale vous appartient.
Pourquoi choisir Hostinger ?
Sécurité avancée
Bloquez le trafic malveillant avec un pare-feu facile à gérer. Détectez et supprimez les menaces à l'aide du scanner de logiciels malveillants Monarx. Vous devez apporter des modifications importantes ? Créez un snapshot manuel ou effectuez une restauration à partir d'une sauvegarde automatique, afin que vos données soient toujours en sécurité.
Assistant IA Kodee
Kodee, votre assistant IA compétent, rend la gestion de VPS plus rapide et plus facile : aucune ligne de commande n'est nécessaire. Posez des questions, obtenez des conseils de configuration, ou laissez Kodee exécuter des commandes et gérer votre serveur directement.
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Vous n'êtes pas sûr(e) que le plan VPS de Hostinger soit fait pour vous ? Pas d'inquiétude : vous pouvez demander un remboursement dans les 30 jours. Testez tout d'abord, puis décidez si cela vous convient. C'est un processus sans risque et sans pression qui vous assure une tranquillité d'esprit.
Comparaison directe
*Date de comparaison : 1 novembre 2025.
Pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger. Leur disponibilité est constamment excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et réellement utile.
Le support est toujours là à temps quand j'en ai besoin pour le VPS et les sites web hébergés chez Hostinger. J'ai changé d'hébergeur et je suis très heureux de la décision que j'ai prise.
Pick your perfect plan
