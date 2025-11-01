Hostinger vs Hetzner
Découvrez comment Hostinger et Hetzner se comparent en termes de fonctionnalités, de tarifs et de performances.
Qu'est-ce qui distingue les VPS de Hostinger ?
Assistant IA Kodee
Fini l'intimidante interface en ligne de commande : utilisez notre assistant IA Kodee pour saisir des commandes ou gérer votre serveur directement, le tout en tapant de simples requêtes.
Garantie de disponibilité de 99,90 %
Notre matériel et notre infrastructure réseau ultra-fiables nous permettent d'offrir une garantie de disponibilité de 99,90 %, vous permettant de gérer votre VPS sans souci.
Data centers à hautes performances
Profitez de performances VPS rapides et réactives où que vous soyez dans le monde. Nous proposons des data centers dans plusieurs pays sur quatre continents pour offrir une latence minimale.
Comparaison directe
*Date de comparaison : 1 novembre 2025.
Pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger
Je recommande vivement, non pas parce que je les utilise, mais simplement parce qu'ils ont le meilleur support et la meilleure infrastructure à mon avis, et de loin les sites les plus fluides. Je n'ai jamais eu de site indisponible à cause de problèmes de serveur.
Je suis développeuse de logiciels et j'utilise les services VPS pour héberger plusieurs de mes sites web. L'équipe de support est incroyable, et les performances du serveur sont constamment élevées. Je recommande cette entreprise, c'est un excellent partenaire.
Pick your perfect plan
