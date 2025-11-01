Hostinger vs Hetzner

Le choix est difficile entre Hostinger et Hetzner ?
Découvrez comment Hostinger et Hetzner se comparent en termes de fonctionnalités, de tarifs et de performances.

Qu'est-ce qui distingue les VPS de Hostinger ?

Que vous le vouliez simple ou personnalisable, le VPS de Hostinger est fait pour vous.

Assistant IA Kodee

Fini l'intimidante interface en ligne de commande : utilisez notre assistant IA Kodee pour saisir des commandes ou gérer votre serveur directement, le tout en tapant de simples requêtes.

Garantie de disponibilité de 99,90 %

Notre matériel et notre infrastructure réseau ultra-fiables nous permettent d'offrir une garantie de disponibilité de 99,90 %, vous permettant de gérer votre VPS sans souci.

Data centers à hautes performances

Profitez de performances VPS rapides et réactives où que vous soyez dans le monde. Nous proposons des data centers dans plusieurs pays sur quatre continents pour offrir une latence minimale.

Comparaison directe

Hostinger
Hetzner

CPU core

Starting from 1 vCPU
Starting from 2 vCPU

Storage

Starting from 50 GB NVMe
Starting from 40 GB NVMe

Memory

Starting from 4 GB RAM
Starting from 2 GB RAM

Prix*

Starting from 4,99 €/mois
À partir de 3,79 €/mois

Daily backups

Oui
Oui

Free snapshot

Oui
Non

Free weekly backups

Oui
Non

Money-back guarantee

Yes, 30 days
Yes, 14 days

Free DDoS protection

Oui
Oui

Public API

Oui
Oui

Managed firewall

Oui
Oui

Scanner de logiciels malveillants

Oui
Non

Data centers

8
6

Pre-built template selection

93
29

Paid licenses

cPanel, Plesk, LiteSpeed, Webuzo
cPanel, Plesk

Support multilingue

Oui, + 8 langues
Oui, 2 langues

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole : découvrez ce que les autres disent de nos services d'hébergement VPS.
Je recommande vivement, non pas parce que je les utilise, mais simplement parce qu'ils ont le meilleur support et la meilleure infrastructure à mon avis, et de loin les sites les plus fluides. Je n'ai jamais eu de site indisponible à cause de problèmes de serveur.

Je suis développeuse de logiciels et j'utilise les services VPS pour héberger plusieurs de mes sites web. L'équipe de support est incroyable, et les performances du serveur sont constamment élevées. Je recommande cette entreprise, c'est un excellent partenaire.

La disponibilité et les performances sont excellentes. Plus important encore, j'ai toujours trouvé le support très réactif, compétent et prêt à se dépasser lorsqu'un problème survient.

Pick your perfect plan

Get started with complete confidence. Our 30-day money-back guarantee means it’s risk-free.

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an

Testez nos services sans risque

From hosting custom apps and websites to running databases, automation tools, or development environments – your next big project starts here with full control and zero commitment.

For more information and the full terms and conditions, check out our refund policy.

Testez nos services sans risque

