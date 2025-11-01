Hostinger vs Contabo

Vous n'arrivez pas à choisir entre Hostinger et Contabo ?
Découvrez comment Hostinger se positionne face à la concurrence pour savoir ce qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce qui distingue Hostinger ?

De l'hébergement d'un simple projet au déploiement d'applications à grande échelle, l'hébergement VPS de Hostinger est une excellente solution.

Garantie de disponibilité de 99,90 %

Notre réseau et notre infrastructure ultra-fiables nous permettent d'offrir une garantie de disponibilité de 99,90 %. Vous bénéficiez d'une disponibilité VPS optimale et d'une tranquillité d'esprit.

Sauvegardes et snapshots

Protégez vos données avec nos sauvegardes hebdomadaires gratuites. Vous devez effectuer des changements majeurs ? Créez un snapshot pour définir un point de restauration afin de faciliter la récupération en cas d'erreurs.

Assistant IA Kodee

Vous débutez avec les VPS ? Demandez de l'aide à l'assistant IA Kodee. Qu'il s'agisse de donner de simples conseils ou de gérer directement votre serveur, Kodee peut tout faire : aucune saisie de lignes de commande n'est requise.

Comparaison directe

Évaluez les fonctionnalités, les performances et les prix, côte à côte.
Hostinger
Contabo

CPU core

Starting from 1 vCPU
Starting from 4 vCPU

Storage

Starting from 50 GB NVMe
Starting from 100 GB NVMe

Memory

Starting from 4 GB RAM
Starting from 4 GB RAM

Prix*

Starting from 4,99 €/mois
À partir de 5,50 €/mois

Daily backups

Oui
Oui

Free snapshot

Oui
Oui

Free weekly backups

Oui
Non

Money-back guarantee

Yes, 30 days
Yes, 14 days

Free DDoS protection

Oui
Oui

Public API

Oui
Oui

Managed firewall

Oui
Non

Scanner de logiciels malveillants

Oui
Non

Data centers

8
12

Pre-built template selection

93
30

Paid licenses

cPanel, Plesk, LiteSpeed, Webuzo
cPanel, Plesk

Support multilingue

Oui, + 8 langues
Oui, 2 langues

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole : découvrez ce que les autres disent de nos services d'hébergement VPS.
Enfin une société d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

J'utilise Hostinger depuis avril 2022 pour la gestion de mon activité et de mon hébergement VPS, et je dois dire que l'expérience a été exceptionnelle.

Leur service est irréprochable, ils rendent tout facile, de la configuration des paramètres de votre pare-feu sur un VPS à la création d'une nouvelle adresse email.

Pick your perfect plan

Get started with complete confidence. Our 30-day money-back guarantee means it’s risk-free.

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an

Testez nos services sans risque

From hosting custom apps and websites to running databases, automation tools, or development environments – your next big project starts here with full control and zero commitment.

For more information and the full terms and conditions, check out our refund policy.

Testez nos services sans risque

