Hostinger vs Contabo
Qu'est-ce qui distingue Hostinger ?
Garantie de disponibilité de 99,90 %
Notre réseau et notre infrastructure ultra-fiables nous permettent d'offrir une garantie de disponibilité de 99,90 %. Vous bénéficiez d'une disponibilité VPS optimale et d'une tranquillité d'esprit.
Sauvegardes et snapshots
Protégez vos données avec nos sauvegardes hebdomadaires gratuites. Vous devez effectuer des changements majeurs ? Créez un snapshot pour définir un point de restauration afin de faciliter la récupération en cas d'erreurs.
Assistant IA Kodee
Vous débutez avec les VPS ? Demandez de l'aide à l'assistant IA Kodee. Qu'il s'agisse de donner de simples conseils ou de gérer directement votre serveur, Kodee peut tout faire : aucune saisie de lignes de commande n'est requise.
Comparaison directe
*Date de comparaison : 1 novembre 2025.
Pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger
Enfin une société d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'utilise Hostinger depuis avril 2022 pour la gestion de mon activité et de mon hébergement VPS, et je dois dire que l'expérience a été exceptionnelle.
