Hostinger vs Squarespace
Ce que vous obtenez avec Hostinger
Tous les outils dont vous avez besoin.
Dans un seul plan
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour réussir en ligne. D'un site web optimisé et d'un domaine gratuit à une adresse e-mail professionnelle sur mesure, et bien plus encore. Tout est là, avec un seul forfait.
Alimenté par l'IA.
Fabriqué par l'homme
Créez un site web unique en quelques minutes grâce à l'IA. Décrivez votre site en quelques phrases et l'IA s'occupe du reste. Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour peaufiner votre site, jusqu'à sa mise en ligne.
Assistance experte.
Disponible 24h/24 et 7j/7
Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin. Nos experts répondent généralement en moins de 2 minutes et parlent plus de 8 langues.
Comparaison directe
*Date de comparaison : 1 novembre 2025.
Découvrez pourquoi 4+ millions de propriétaires de sites Web choisissent Hostinger
La vitesse est incroyablement rapide. Je n'ai jamais pu dépasser les 60 °C sur Squarespace, même avec une page simplifiée. Mon site sur Hostinger, avec cinq fois plus d'images et même une vidéo, atteint les 90 °C. Ces gars-là savent ce qu'ils font.
Le service est globalement très abordable et facile à utiliser. J'ai commencé avec ShowIt (trop complexe), puis Squarespace (correct, mais moins personnalisable). Maintenant, j'y suis et je l'apprécie vraiment !
Choisissez le plan idéal pour vous
+ mois gratuits
Fonctionnalités Premium :
+ mois gratuits
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
En quelques secondes, l'IA crée un site presque parfait. Il vous suffit d'y apporter votre touche, d'ajouter quelques images, et vous pouvez le publier en quelques minutes.Lire l'histoire complète
Testez nos services sans risque
De la création de votre premier site Web à l'enregistrement de votre domaine, en passant par la configuration d'une adresse e-mail professionnelle ou le lancement d'une boutique en ligne, votre réussite en ligne commence ici.
Pour plus d'informations et les conditions générales complètes, consultez notre politique de remboursement.