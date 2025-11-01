Hostinger vs Squarespace

Vous cherchez des alternatives à Squarespace ? Comparez Hostinger et Squarespace pour choisir le créateur de site web qui vous convient.

Ce que vous obtenez avec Hostinger

Tous les outils dont vous avez besoin pour réussir en ligne.

Tous les outils dont vous avez besoin.
Dans un seul plan

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour réussir en ligne. D'un site web optimisé et d'un domaine gratuit à une adresse e-mail professionnelle sur mesure, et bien plus encore. Tout est là, avec un seul forfait.

Alimenté par l'IA.
Fabriqué par l'homme

Créez un site web unique en quelques minutes grâce à l'IA. Décrivez votre site en quelques phrases et l'IA s'occupe du reste. Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour peaufiner votre site, jusqu'à sa mise en ligne.

Assistance experte.
Disponible 24h/24 et 7j/7

Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin. Nos experts répondent généralement en moins de 2 minutes et parlent plus de 8 langues.

Comparaison directe

Comparez tout en un coup d’œil, y compris les prix et les avantages.
Hostinger
Squarespace

Prix*

À partir de 2,49 €/mois
À partir de 16 USD/mois

Nom de domaine gratuit

Oui
Oui

Websites per plan

100
10

Free business email

Oui
Oui

SSL gratuit

Oui
Oui

Free templates

Oui, 150+
Oui, 180+

Créateur de sites internet IA

Oui
Oui

Création d'images IA

Oui
Oui

Outils de rédaction IA

Oui
Oui

Fonctionnalités e-commerce

Oui
Oui

Support multilingue

Oui, + 8 langues
English only

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Découvrez pourquoi 4+ millions de propriétaires de sites Web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole : voici ce que disent les personnes qui ont utilisé Hostinger Website Builder à propos de leur expérience.
Review provider

La vitesse est incroyablement rapide. Je n'ai jamais pu dépasser les 60 °C sur Squarespace, même avec une page simplifiée. Mon site sur Hostinger, avec cinq fois plus d'images et même une vidéo, atteint les 90 °C. Ces gars-là savent ce qu'ils font.

Review provider
Review provider

Le service est globalement très abordable et facile à utiliser. J'ai commencé avec ShowIt (trop complexe), puis Squarespace (correct, mais moins personnalisable). Maintenant, j'y suis et je l'apprécie vraiment !

Review provider
Review provider

Je ne veux pas avoir affaire à un robot qui ne comprend pas la question, ni parcourir des forums interminables. C'est pourquoi j'ai quitté Squarespace. J'ai toujours été satisfait de Hostinger !

Review provider

Choisissez le plan idéal pour vous

Commencez en toute confiance. Notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous garantit un service sans risque.
Jarrott Brown

En quelques secondes, l'IA crée un site presque parfait. Il vous suffit d'y apporter votre touche, d'ajouter quelques images, et vous pouvez le publier en quelques minutes.

Lire l'histoire complète

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

Testez nos services sans risque

De la création de votre premier site Web à l'enregistrement de votre domaine, en passant par la configuration d'une adresse e-mail professionnelle ou le lancement d'une boutique en ligne, votre réussite en ligne commence ici.

Pour plus d'informations et les conditions générales complètes, consultez notre politique de remboursement.

Testez nos services sans risque

Hostinger vs the rest

Hostinger vs Wix

Hostinger Horizons vs Shopify