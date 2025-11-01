Hostinger vs Wix

Vous cherchez des alternatives à Wix ? Comparez Hostinger et Wix en un coup d'œil pour trouver le créateur de site web qui répond à vos besoins.

Ce que vous obtenez avec Hostinger

Tous les outils dont vous avez besoin pour réussir en ligne.

Tout ce dont vous avez besoin.
En un seul endroit

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour réussir en ligne. D'un site web optimisé et d'un domaine gratuit à une adresse e-mail professionnelle sur mesure, et bien plus encore. Tout est là, avec un seul forfait.

Alimenté par l'IA.
Fabriqué par l'homme

Créez un site web unique en quelques minutes grâce à l'IA. Décrivez votre site en quelques phrases et l'IA s'occupe du reste. Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour peaufiner votre site, jusqu'à sa mise en ligne.

Assistance experte.
Disponible 24h/24 et 7j/7

Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin. Nos experts répondent généralement en moins de 3 minutes et parlent plus de 8 langues.

Comparaison directe

Comparez tout en un coup d’œil, y compris les prix et les avantages.
Hostinger
Wix

Prix*

À partir de 2,49 €/mois
À partir de 17 USD/mois

Nom de domaine gratuit

Oui
Oui

Websites per plan

100
1

Free business email

Oui
Non

SSL gratuit

Oui
Oui

Free templates

Oui, 150+
Oui, 900+

Créateur de sites internet IA

Oui
Oui

Création d'images IA

Oui
Oui

Outils de rédaction IA

Oui
Oui

Fonctionnalités e-commerce

Oui
Oui

Support multilingue

Oui, + 8 langues
Oui, 12 langues

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Découvrez pourquoi 4+ millions de propriétaires de sites Web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole : voici ce que disent les personnes qui ont utilisé Hostinger Website Builder à propos de leur expérience.
Review provider

Le créateur de sites web d'Hostinger est de premier ordre. Je ne vois aucun autre créateur de sites web l'égaler. WIX et GoDaddy ne sont même pas comparables à sa simplicité et à ses possibilités globales.

Review provider
Review provider

J'utilisais Wix, mais c'est cher et beaucoup moins précis. Ça me permet de me sentir moins stressé d'avoir plusieurs sites web, car ils me coûtaient très cher avant. J'adore Hostinger !

Review provider
Review provider

J'ai utilisé tous les autres systèmes CMS connus, notamment WiX, 123reg, etc. C'est de loin le meilleur que nous ayons utilisé. Je le recommande avec plaisir.

Review provider

Choisissez le plan idéal pour vous

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Jarrott Brown

En quelques secondes, l'IA crée un site presque parfait. Il vous suffit d'y apporter votre touche, d'ajouter quelques images, et vous pouvez le publier en quelques minutes.

Lire l'histoire complète

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

Testez nos services sans risque

De la création de votre premier site Web à l'enregistrement de votre domaine, en passant par la configuration d'une adresse e-mail professionnelle ou le lancement d'une boutique en ligne, votre réussite en ligne commence ici.

Pour plus d'informations et les conditions générales complètes, consultez notre politique de remboursement.

Testez nos services sans risque

