Hostinger vs Shopify

Vous recherchez des alternatives à Shopify ? Comparez Shopify et Hostinger pour choisir la plateforme idéale pour votre boutique en ligne.

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à vendre

Avec Hostinger, créez, lancez et gérez votre boutique en ligne, sans aucun outil supplémentaire.

Un plan complet.
Prêt à l'emploi

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour réussir en ligne : site optimisé, nom de domaine gratuit, adresse email professionnelle personnalisée et bien plus encore. Tout est réuni dans un seul et même plan.

Alimenté par l'IA.
Géré par l'humain

Créez un site unique en quelques minutes avec l'IA. Décrivez simplement votre idée en quelques phrases et laissez l'IA s'occuper du reste. Ensuite, utilisez l'éditeur par glisser-déposer pour personnaliser le résultat et cliquez sur « Publier » lorsque vous êtes prêt(e).

Aucuns frais de transaction.
Aucun coût caché

Conservez l'intégralité de vos revenus : nous ne facturons aucuns frais de transaction lorsque vous vendez en ligne. Profitez également de plus de 100 options de paiement. Tout est inclus dans votre plan, sans frais cachés.

Comparaison directe

Comparez les prix et les fonctionnalités en un coup d'œil.
Hostinger
Shopify

Prix*

À partir de 3,29 €/mois
À partir de 29 €/mois

Nom de domaine gratuit

Oui
Non

Websites per plan

100
1

Free business email

Oui
Non

SSL gratuit

Oui
Oui

Free templates

Oui, 150+
Oui, 13

Créateur de sites internet IA

Oui
Non

Création d'images IA

Oui
Non

Outils de rédaction IA

Oui
Oui

Payment methods

100+
100+

Transaction fees

0%
Jusqu'à 2 %

Support multilingue

Oui, + 8 langues
Non précisé

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole : découvrez les expériences des utilisateurs du créateur de sites internet de Hostinger.
Review provider

Je suis débutant et je n'ai aucune compétence en codage. J'ai essayé Weebly, Shopify et WordPress. Sans aucune hésitation, le créateur de sites internet IA de Hostinger est beaucoup plus simple à utiliser, bien moins cher et offre un bien meilleur rapport qualité-prix.

Review provider
Review provider

J'ai déjà réussi à créer un site pour ma propre clinique de physiothérapie, et c'était bien moins cher que Shopify. J'ose même dire que je le préfère.

Review provider
Review provider

Le créateur de sites internet de Hostinger est une vraie réussite, surtout si l'on prend en compte les difficultés rencontrées avec WordPress, Shopify et d'autres plateformes : extensions coûteuses, sauvegardes peu fiables et services d'hébergement peu abordables.

Review provider

Tout ce dont vous avez besoin pour votre site e-commerce

50 sites web
5 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
Créateur de sites internet Business
14,99  €ÉCONOMISEZ 78 %
3,29  € /mois
Pour un plan de 48 mois

+ mois gratuits

Conditions de paiement
Jarrott Brown

En quelques secondes, l'IA crée un site presque parfait. Il vous suffit d'y apporter votre touche, d'ajouter quelques images, et vous pouvez le publier en quelques minutes.

Lire l'histoire complète

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

Essayez les services Hostinger sans risques

Que ce soit pour créer votre tout premier site web, enregistrer un nom de domaine, configurer une adresse email professionnelle ou lancer une boutique en ligne : votre succès en ligne commence ici.

Pour en savoir plus et accéder à l'intégralité des conditions, consultez notre politique de remboursement.

Essayez les services Hostinger sans risques

Hostinger vs the rest

Hostinger vs Wix

Hostinger vs Squarespace