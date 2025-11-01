Hostinger vs Shopify
Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à vendre
Un plan complet.
Prêt à l'emploi
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour réussir en ligne : site optimisé, nom de domaine gratuit, adresse email professionnelle personnalisée et bien plus encore. Tout est réuni dans un seul et même plan.
Alimenté par l'IA.
Géré par l'humain
Créez un site unique en quelques minutes avec l'IA. Décrivez simplement votre idée en quelques phrases et laissez l'IA s'occuper du reste. Ensuite, utilisez l'éditeur par glisser-déposer pour personnaliser le résultat et cliquez sur « Publier » lorsque vous êtes prêt(e).
Aucuns frais de transaction.
Aucun coût caché
Conservez l'intégralité de vos revenus : nous ne facturons aucuns frais de transaction lorsque vous vendez en ligne. Profitez également de plus de 100 options de paiement. Tout est inclus dans votre plan, sans frais cachés.
Comparaison directe
*Date de comparaison : 1 novembre 2025.
Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger
Je suis débutant et je n'ai aucune compétence en codage. J'ai essayé Weebly, Shopify et WordPress. Sans aucune hésitation, le créateur de sites internet IA de Hostinger est beaucoup plus simple à utiliser, bien moins cher et offre un bien meilleur rapport qualité-prix.
J'ai déjà réussi à créer un site pour ma propre clinique de physiothérapie, et c'était bien moins cher que Shopify. J'ose même dire que je le préfère.
Tout ce dont vous avez besoin pour votre site e-commerce
+ mois gratuits
En quelques secondes, l'IA crée un site presque parfait. Il vous suffit d'y apporter votre touche, d'ajouter quelques images, et vous pouvez le publier en quelques minutes.Lire l'histoire complète
Essayez les services Hostinger sans risques
Que ce soit pour créer votre tout premier site web, enregistrer un nom de domaine, configurer une adresse email professionnelle ou lancer une boutique en ligne : votre succès en ligne commence ici.
Pour en savoir plus et accéder à l'intégralité des conditions, consultez notre politique de remboursement.