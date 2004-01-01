Hanki välitöntä apua Hostinger Agentilta, AI-tukihenkilöltäsi

Hostinger Agent käsittelee yli 45 000 chattia päivässä – palveluiden hallinta, blogin kirjoittaminen ja sivustojen siirtäminen – kaikki yksinkertaisen keskustelun kautta.
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Hanki välitöntä apua Hostinger Agentilta, AI-tukihenkilöltäsi

Oikotie valmiiseen

Hostinger-agentti on kanssasi kaikissa Hostinger-tuotteissa, myös puhelimessasi – kerro vain mitä tarvitset.

Webhotelli

Verkkosivuston siirtäminen
Nopeuta sitä
Luo varmuuskopio
Etsi asetukset hPanelista
Hallitse sivustoja, tietokantoja ja työkaluja
Webhotelli

Miksi Hostinger Agent on pelinmuuttaja

Yli 500 toimintoa ja lisää tulee

Hostinger Agent suorittaa yli 500 hallintotason toimenpidettä, mukaan lukien sivuston siirrot, varmuuskopioinnit ja palvelimen kunnon tarkastukset.
Hostinger Agent hoitaa 85% koko Hostingerin tukiyhteyksistä, ja keskimääräinen asiakastyytyväisyystaso on 77%.
Hostinger Agent vastaa kysymyksiin vain 9 sekunnissa keskimäärin, tekemällä työtä noin 800 asiantuntija.
Hostinger Agent säästää meille tänä vuonna yli 14 miljoonaa euroa. Tämä antaa meille mahdollisuuden jatkaa laadukkaiden palveluiden tarjoamista joihinkin alhaisimmista hinnoista markkinoilla.

Mieluummin WhatsApp? Hostinger Agent on siellä

Saat saman avun suunnitelmiin, asennukseen ja vianmääritykseen suoraan jo valmiiksi käyttämässäsi sovelluksessa.
Keskustele WhatsAppissa
Mieluummin WhatsApp? Hostinger Agent on siellä

Liity miljoonien tyytyväisten asiakkaiden joukkoon

Hostinger Agent ymmärsi huoleni nopeasti ja antoi selkeän, vaiheittaisen ohjauksen, joka ratkaisi ongelmani ilman sekaannusta.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger-agentti, heidän AI-tukensa, on erinomainen. Itse asiassa mieluummin kuin puhua ihmisen kanssa, koska en tunne kiirettä.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Heidän AI-avustajansa Hostinger Agent on erittäin hyödyllinen. Sen sijaan, että hän ohjasi minut loputtomiin apurahan asiakirjoihin, se itse asiassa tekee asioita tililläni. Se on kuin nuorempi järjestelmänvalvoja puhelussa.

Philip

Philip

Kerro vain Hostinger Agent ja harkitse se tehty

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Kerro vain Hostinger Agent ja harkitse se tehty

Hostinger Agentin FAQ

Löydät vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin, jotka koskevat AI-asiakastuen agenttiamme Hostinger Agent.

Hostinger Agent on Hostingerin AI-tukiagentti – rakennettu hallitsemaan sivustoja ja palveluita yksinkertaisen chatin kautta. Se suorittaa yli 500 hallintotason toimenpidettä sivustojen siirtämisestä ja varmuuskopioinnin luomisesta DNS-tietueiden hallintaan ja palvelimen kunnon tarkistamiseen. Lue lisää Hostinger Agentista.

Hostinger Agent toimii koko Hostinger-ekosysteemin – web hosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, verkkotunnukset ja maksut. Mitä tahansa hallitset, Hostinger Agent on siellä auttamaan.

Hostinger Agent yhdistää verkkotunnukset, päivittää DNS-asetuksia, asentaa lisäosia ja paljon muuta, sen sijaan, että osoittaisi sinulle apurahan.

Hostinger Agent on käytettävissä kaikkialla, missä käytät Hostingeria – myös mobiilissa ja jopa WhatsAppissa – joten välitön apu on aina yksi viesti pois, mistä tahansa työskentelet.

Hostinger Agent käsittelee 85% tukiyhteyksistä itsenäisesti. Jos jokin on sen ulottuvuuden ulkopuolella, se yhdistää sinut ihmisen asiantuntijaan, joten et koskaan jää ilman ratkaisua.

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