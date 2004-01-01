Hanki välitöntä apua Hostinger Agentilta, AI-tukihenkilöltäsi
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Miksi Hostinger Agent on pelinmuuttaja
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Hostinger Agent ymmärsi huoleni nopeasti ja antoi selkeän, vaiheittaisen ohjauksen, joka ratkaisi ongelmani ilman sekaannusta.
Hostinger-agentti, heidän AI-tukensa, on erinomainen. Itse asiassa mieluummin kuin puhua ihmisen kanssa, koska en tunne kiirettä.
Heidän AI-avustajansa Hostinger Agent on erittäin hyödyllinen. Sen sijaan, että hän ohjasi minut loputtomiin apurahan asiakirjoihin, se itse asiassa tekee asioita tililläni. Se on kuin nuorempi järjestelmänvalvoja puhelussa.
Hostinger Agentin FAQ
Mikä on Hostinger-agentti?
Hostinger Agent on Hostingerin AI-tukiagentti – rakennettu hallitsemaan sivustoja ja palveluita yksinkertaisen chatin kautta. Se suorittaa yli 500 hallintotason toimenpidettä sivustojen siirtämisestä ja varmuuskopioinnin luomisesta DNS-tietueiden hallintaan ja palvelimen kunnon tarkistamiseen. Lue lisää Hostinger Agentista.
Mitä Hostinger-tuotteita Hostinger Agent tukee?
Hostinger Agent toimii koko Hostinger-ekosysteemin – web hosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, verkkotunnukset ja maksut. Mitä tahansa hallitset, Hostinger Agent on siellä auttamaan.
Voiko Hostinger Agent todella tehdä muutoksia tiliini, vai vastaako se vain kysymyksiin?
Hostinger Agent yhdistää verkkotunnukset, päivittää DNS-asetuksia, asentaa lisäosia ja paljon muuta, sen sijaan, että osoittaisi sinulle apurahan.
Onko Hostinger Agent saatavilla mobiililaitteilla?
Hostinger Agent on käytettävissä kaikkialla, missä käytät Hostingeria – myös mobiilissa ja jopa WhatsAppissa – joten välitön apu on aina yksi viesti pois, mistä tahansa työskentelet.
Mitä tapahtuu, jos Hostinger Agent ei voi ratkaista ongelmaani?
Hostinger Agent käsittelee 85% tukiyhteyksistä itsenäisesti. Jos jokin on sen ulottuvuuden ulkopuolella, se yhdistää sinut ihmisen asiantuntijaan, joten et koskaan jää ilman ratkaisua.