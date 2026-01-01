Kuni 69 % allahindlust

Deepseeki rakmetelt

Deepseek Harnessi juurutamine ühe klõpsuga

Tasuta iganädalased varukoopiad
Pahavara skanner
Hostingeri agendi tehisintellekti assistent
5,49/kuus
Vali pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Deepseeki rakmed

Vali endale ideaalne Deepseek Harnessi pakett

69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
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Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta iganädalased varukoopiad
Tulemüüri haldus
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
AI Veebiterminal
Tasuta domeen üheks aastaks
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta iganädalased varukoopiad
Tulemüüri haldus
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
AI Veebiterminal
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagamist paketi kuude arvuga.

Nutikamad töövood sügavamaks analüüsiks

Deepseek Harness on avatud lähtekoodiga raamistik, kus iga funktsioon on plugin. Mudelid, tööriistad, oskused ja isegi muud kodeerimisagentid saab vahetada ja ümber komponeerida, andes teile täieliku kontrolli oma tehisintellekti agentide loomise ja käitamise üle ilma tuuma puutumata.

Deepseek Harnessi käitamine VPS-il võimaldab teil säilitada ressursside üle täieliku kontrolli, kohandades samal ajal mahtu projekti vajadustele. See seadistus toetab järjepidevat jõudlust mitme analüüsi puhul ja lihtsustab töökoormuste turvalist haldamist aja jooksul.
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Deepseeki rakmed

Kõik, mida vajad oma Deepseek rakmete jaoks

Andke oma Deepseek Harnessi agentidele spetsiaalsed ressursid, et nad saaksid suuremaid töökoormusi hallata vajaliku jõudluse ja kontrolliga.

Täiustatud turvalisus

Püüa kinni kõik pahatahtlikud failid pahavaraskanneriga. Turva oma server DDoS-kaitse ja sisseehitatud tulemüüriga. Kontrolli oma veebisaidi ligipääsetavust spetsiaalse IP-aadressi abil.

Deepseeki rakmed

Tipptasemel jõudlus

Teie server töötab AMD EPYC protsessoritel ja NVMe SSD-salvestusruumil ning saate oma vajaduste jaoks 300 Mb/s infrastruktuuri. Kui vajate rohkem VPS-i ressursse, saate seda igal ajal mõne klõpsuga uuendada.

Deepseeki rakmed

Täielik kontroll koos väljapääsuga

Konfigureeri oma Deepseek Harness täieliku root-juurdepääsuga vastavalt soovile. Enne suuremate muudatuste tegemist tee tasuta käsitsi hetktõmmis. Vajadusel taasta oma andmed uusima tasuta automaatse varukoopia abil.

Deepseeki rakmed

Täiustatud turvalisus

Püüa kinni kõik pahatahtlikud failid pahavaraskanneriga. Turva oma server DDoS-kaitse ja sisseehitatud tulemüüriga. Kontrolli oma veebisaidi ligipääsetavust spetsiaalse IP-aadressi abil.

Deepseeki rakmed

Tipptasemel jõudlus

Teie server töötab AMD EPYC protsessoritel ja NVMe SSD-salvestusruumil ning saate oma vajaduste jaoks 300 Mb/s infrastruktuuri. Kui vajate rohkem VPS-i ressursse, saate seda igal ajal mõne klõpsuga uuendada.

Deepseeki rakmed

Täielik kontroll koos väljapääsuga

Konfigureeri oma Deepseek Harness täieliku root-juurdepääsuga vastavalt soovile. Enne suuremate muudatuste tegemist tee tasuta käsitsi hetktõmmis. Vajadusel taasta oma andmed uusima tasuta automaatse varukoopia abil.

Deepseeki rakmed

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik kasutuselevõtt. Globaalne haare

Suurenda laadimiskiirust, valides serveri asukoha, mis on sinu sihtrühmale võimalikult lähedal. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.

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Deepseeki rakmed, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri uue VPS veebimajutusega väga rahul! Nende aktiivaeg on pidevalt tasemel, mis tagab mu lehe sujuva töö. Kui abi vajanud olen, on nende tehniline tugi olnud kiire, asjatundlik ning tõeliselt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kõik on Hostingeris sujuv ja suurepärane, nii AI vestlusrobot kui inimesed, kui AI küsimust lahendada ei oska. Ja VPS on tõeliselt tasemel, ei mingeid kitsaskohti. Tänud arendusmeeskonnale ja kõigile teistele asjaosalistele. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks üks VPS veebimajutusettevõte, kes asja õigesti ajab! Hea hind. Suurepärane portaal, mis peab kasutajate ajast lugu. Hea tugitiim. Usaldusväärne. Töökindel valik.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnapaketid.

Tööta Kodee'ga nutikamalt

Kodee – sinu sõbralik AI-assistent – on siin, et aidata sind kõigi VPS-iga seotud küsimustega.

AI-agent on alati sisse lülitatud ja saadaval ilma lisatasuta, aidates kõigi VPS-i haldusülesannetega. Olenemata sellest, kas parandad viga, värskendad tulemüüri või haldad andmeid, lihtsustab AI-agent protsessi ja säästab sinu aega, muutes lihtsad viibad usaldusväärseteks serveri toiminguteks.
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Deepseeki rakmed

30-päevane rahatagastuse garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase rahatagastuse garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Deepseek Harness VPS-i KKK

Hankige vastused Deepseek Harnessi teenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
DeepSeek Harness on avatud lähtekoodiga agendi tööriist, mis pakub pluginatel põhinevat käituskeskkonda tehisintellekti agentidele, eriti kodeerimise ja automatiseerimise töövoogude jaoks. VPS-il saate käitada selle veebi- või terminali kasutajaliidest, ühendada LLM-teenuse pakkujaid, näiteks DeepSeek, ja orkestreerida pluginaid selliste ülesannete jaoks nagu koodi redigeerimine, projektide refaktoreerimine, andmetöötlus ja muud agendipõhised töövoogud.
DeepSeek Harnessi käitamine virtuaalserveris hoiab teie agendi keskkonna alati sisse lülitatuna, nii et pikad ülesanded ja taustal töötavad töövood saavad jätkuda ka siis, kui teie sülearvuti on võrguühenduseta. VPS koondab teie konfiguratsiooni, pluginad ja tööruumid ühte ligipääsetavasse kohta, mis on kasulik, kui soovite harnessile juurde pääseda mitmest seadmest või teha meeskonnakaaslastega koostööd turvaliste ühenduste kaudu.
VPS-iga on sul tavaliselt root- või sudo-juurdepääs, seega kontrollid kogu DeepSeek Harnessi pinu: Node.js versioone, keskkonnamuutujaid, tulemüürireegleid, protsessihaldureid ja salvestusruumi paigutust. Saad hallata Giti allikatest pärit pluginasid, luua kohandatud tööriistu ja mudeli lõpp-punkte ning skriptida süsteemitasemel automatiseerimist harnessi ümber, kasutades shelli, croni, Dockerit või muid teie töövoogu sobivaid orkestreerimistööriistu.
VPS sobib DeepSeek Harnessi jaoks hästi, kuna saate valida protsessori, mälu ja ketta profiilid, mis vastavad teie agendi töökoormusele, ning neid vastavalt kasutuse kasvule skaleerida. Saate rakmete protsessi jälgida selliste tööriistadega nagu systemd või Docker, kasutada taastamiseks hetktõmmiseid ja varukoopiaid ning paigutada serveri oma mudeli lõpp-punktide lähedale piirkondadesse, et minimeerida API-kõnede latentsust.
See seadistus sobib ideaalselt arendajatele, andmepraktikutele ja väikestele meeskondadele, kes soovivad kodeerimis- ja automatiseerimisprojektide jaoks püsivat ja jagatud tehisintellekti rakendust. See sobib ka edasijõudnutele kasutajatele, kes töötavad sageli mitme masinaga, vajavad katsete jaoks reprodutseeritavaid keskkondi või soovivad majutada kohandatavat agendi tööruumi, mis saab aja jooksul pluginate ja uute töövoogudega areneda.

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