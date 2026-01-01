Deepseeki rakmetelt
Deepseek Harnessi juurutamine ühe klõpsuga
Vali endale ideaalne Deepseek Harnessi pakett
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Nutikamad töövood sügavamaks analüüsiks
Kõik, mida vajad oma Deepseek rakmete jaoks
Täiustatud turvalisus
Püüa kinni kõik pahatahtlikud failid pahavaraskanneriga. Turva oma server DDoS-kaitse ja sisseehitatud tulemüüriga. Kontrolli oma veebisaidi ligipääsetavust spetsiaalse IP-aadressi abil.
Tipptasemel jõudlus
Teie server töötab AMD EPYC protsessoritel ja NVMe SSD-salvestusruumil ning saate oma vajaduste jaoks 300 Mb/s infrastruktuuri. Kui vajate rohkem VPS-i ressursse, saate seda igal ajal mõne klõpsuga uuendada.
Täielik kontroll koos väljapääsuga
Konfigureeri oma Deepseek Harness täieliku root-juurdepääsuga vastavalt soovile. Enne suuremate muudatuste tegemist tee tasuta käsitsi hetktõmmis. Vajadusel taasta oma andmed uusima tasuta automaatse varukoopia abil.
Täiustatud turvalisus
Püüa kinni kõik pahatahtlikud failid pahavaraskanneriga. Turva oma server DDoS-kaitse ja sisseehitatud tulemüüriga. Kontrolli oma veebisaidi ligipääsetavust spetsiaalse IP-aadressi abil.
Tipptasemel jõudlus
Teie server töötab AMD EPYC protsessoritel ja NVMe SSD-salvestusruumil ning saate oma vajaduste jaoks 300 Mb/s infrastruktuuri. Kui vajate rohkem VPS-i ressursse, saate seda igal ajal mõne klõpsuga uuendada.
Täielik kontroll koos väljapääsuga
Konfigureeri oma Deepseek Harness täieliku root-juurdepääsuga vastavalt soovile. Enne suuremate muudatuste tegemist tee tasuta käsitsi hetktõmmis. Vajadusel taasta oma andmed uusima tasuta automaatse varukoopia abil.
Deepseeki rakmed, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri uue VPS veebimajutusega väga rahul! Nende aktiivaeg on pidevalt tasemel, mis tagab mu lehe sujuva töö. Kui abi vajanud olen, on nende tehniline tugi olnud kiire, asjatundlik ning tõeliselt abivalmis.
Kõik on Hostingeris sujuv ja suurepärane, nii AI vestlusrobot kui inimesed, kui AI küsimust lahendada ei oska. Ja VPS on tõeliselt tasemel, ei mingeid kitsaskohti. Tänud arendusmeeskonnale ja kõigile teistele asjaosalistele. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks üks VPS veebimajutusettevõte, kes asja õigesti ajab! Hea hind. Suurepärane portaal, mis peab kasutajate ajast lugu. Hea tugitiim. Usaldusväärne. Töökindel valik.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnapaketid.