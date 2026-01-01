Nasazení Cognee jedním kliknutím instalace.
Samostatně hostovaný AI paměťový engine, který změní vaše data na dotazovatelný graf znalostí pro agenty.
Vyberte si VPS balíček pro Cognee
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Cognee vytvořit
Cognee je open-source AI paměťový engine, který nahrazuje křehké kanály RAG skutečnou sémantickou vrstvou.Pohlcuje dokumenty, konverzace, obrázky, zvukové a databázové záznamy, používá vámi vybraný LLM k extrakci entit a vztahů a ukládá je jako připojený graf znalostí vedle vektorového vkládání, takže agenti odpovídají na otázky z propojených faktů namísto izolovaných textových částí.
Jediné volání API zpracovává požití a vyhledávání vrací graficky známé výsledky, které mohou vaše aplikace a agentské frameworky přímo spotřebovávat. Spuštění Cognee na vašem vlastním VPS udržuje proprietární dokumenty, vložení a výsledný graf na infrastruktuře, kterou řídíte. PostgreSQL drží relační metadata a trvalé svazky, které drží úložiště vektorů a grafů.
Hlavní funkce Cognee
Paměť znalostního grafu
Cognee extrahuje entity a relace z vašich dat a ukládá je jako dotazovatelný graf namísto bloků plochého textu.
Požírej jakýkoliv zdroj
Načtěte dokumenty, konverzace, obrázky, zvuk a databázové záznamy prostřednictvím jednoho rozhraní API a nechte Cognee normalizovat je do paměti.
Grafické vyhledávání
Dotazujte se v přirozeném jazyce a získejte odpovědi založené na souvisejících faktech, což měřitelně snižuje halucinace v odpovědích agentů.
Přineste si svůj LLM
Změnou jednoho nastavení modelu ukažte Cognee na OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq nebo na lokální koncový bod Ollama.
REST API pro agenty
Paměť je vystavena přes ověřené rozhraní REST API, takže vaše aplikace a agentské frameworky ji mohou číst a zapisovat přes HTTPS.
Soukromí v základu
Vaše soubory, vložení a graf zůstanou ve svazcích Dockeru na VPS namísto paměťové služby třetí strany.
Proč provozovat Cognee u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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