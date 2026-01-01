Programme de partenariat Hostinger

Augmentez les revenus et la réputation de votre agence

Faites-vous remarquer dans l'annuaire des agences Hostinger
Gagnez des commissions récurrentes sur les renouvellements de vos clients.
Renforcez la confiance avec le badge Partenaire Hostinger
Postulez maintenant
Augmentez les revenus et la réputation de votre agence

Des avantages partenaires qui contribuent à la croissance de votre agence

Gagnez plus

Gagnez des commissions récurrentes

Transformez chaque recommandation en revenus réguliers. Gagnez 20 % sur les nouvelles recommandations et 10 % sur les renouvellements, les ventes croisées et les mises à niveau de vos clients.

Gagnez des commissions récurrentes
Augmenter le nombre de clients

Faites-vous repérer dans l'annuaire des agences

Mettez en valeur votre agence dans le répertoire des agences Hostinger et aidez vos clients potentiels à découvrir vos services.

Faites-vous repérer dans l'annuaire des agences

Offres de commandite exclusives

Obtenez des coupons de commandite exclusifs à partager avec les clients que vous amenez chez Hostinger.

Comarketing avec Hostinger

Obtenez une page de destination de référence en marque blanche à partager avec vos prospects pour stimuler les conversions.

20 % de rabais sur l'hébergement d'agence

Bénéficiez d'un hébergement d'agence à prix réduit grâce à un rabais partenaire exclusif de 20 %.
Fonctionnement

Commencez en trois étapes

01

Postulez en une minute

Connectez-vous à votre compte Hostinger, allez à Agency Hub et suivez les étapes d'inscription au programme partenaire.
02

Obtenez l'approbation

Notre équipe partenaire examine votre demande et vous aide à vous intégrer rapidement, généralement dans les deux jours ouvrables.
03

Grandissez et gagnez

Commencez à percevoir des commissions récurrentes, obtenez votre badge de partenaire Hostinger et postulez pour figurer dans l'annuaire des agences.
Établir la confiance

Montrez à vos clients que vous êtes un partenaire Hostinger de confiance.

Obtenez la certification officielle Hostinger
Affichez le badge sur votre site Web
Donnez plus de confiance à vos clients potentiels dans votre agence
Postulez maintenant
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Ne vous fiez pas seulement à notre parole.

Découvrez ce que les clients du monde entier disent de leur expérience avec Hostinger.

« Nous prenons Hostinger comme référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance. »

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofondateurs de Nohma

« Je pouvais gérer l’hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui était vraiment agréable. »

Owen Phillips

Owen Phillips

Forgeron

« Hostinger est le meilleur hébergeur que j'aie jamais utilisé. Le support est exceptionnel et les prix sont imbattables. »

Jordi Robert

Jordi Robert

expert en marketing

« Je recommande à mes clients de migrer vers Hostinger. Tout est facile et de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées. »

Anna Franques

Anna Franques

Concepteur et développeur numérique

Grâce au tableau de bord simple d’Hostinger, nous pouvons gérer nous-mêmes notre site Web WordPress. »

Elise Hernaez

Elise Hernaez

propriétaire d'entreprise

« Nous prenons Hostinger comme référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance. »

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofondateurs de Nohma

« Je pouvais gérer l’hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui était vraiment agréable. »

Owen Phillips

Owen Phillips

Forgeron

« Hostinger est le meilleur hébergeur que j'aie jamais utilisé. Le support est exceptionnel et les prix sont imbattables. »

Jordi Robert

Jordi Robert

expert en marketing

« Je recommande à mes clients de migrer vers Hostinger. Tout est facile et de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées. »

Anna Franques

Anna Franques

Concepteur et développeur numérique

Grâce au tableau de bord simple d’Hostinger, nous pouvons gérer nous-mêmes notre site Web WordPress. »

Elise Hernaez

Elise Hernaez

propriétaire d'entreprise

FAQ sur le programme partenaire

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le programme partenaire Hostinger.

Le programme est ouvert aux professionnel·le·s du Web qui offrent des services à des tiers. Les pigistes, les agences Web et les agences de marketing peuvent y participer. Vous bénéficiez d'un accès anticipé et, pour que nous validions votre candidature, vous devez remplir toutes les conditions suivantes :

  • Héberger au moins 10 sites Web chez Hostinger
  • Avoir un site Web professionnel déjà en ligne présentant vos services
  • Utiliser une adresse courriel professionnelle associée au domaine de votre entreprise (les adresses Gmail, Yahoo et celles d'autres fournisseurs génériques ne sont pas acceptées)
  • Avoir un nom d'entreprise dont l'existence peut être vérifiée au moyen d'une présence en ligne de base
  • Fournir une description authentique de votre entreprise, et non un texte copié d'une autre source
  • Ne pas avoir fait l'objet d'une suspension pour utilisation abusive chez Hostinger
  • Exercer vos activités dans un marché qui n'a pas été expressément exclu par Hostinger

Pour postuler, rendez-vous sur hPanel → Agency Hub → Partner Program. Les candidatures sont examinées avant approbation.

Le programme Partenaire est une relation plus profonde et à plus long terme. Vous bénéficiez d'un profil public, de prospects qualifiés et d'avantages qui augmentent à mesure que vous amenez plus de clients à Hostinger.

  • Possibilité d'être référencé dans l'annuaire des agences
  • Commissions récurrentes sur les ventes croisées et les renouvellements, et non seulement sur le premier achat
  • Leads entrants directement sur votre tableau de bord Agency Hub
  • Page de destination de parrainage personnalisée et coupons de parrainage
  • Offres de parrainage exclusives pour les clients que vous nous apportez
  • 20 % de rabais sur l'hébergement pour agences pour tout nouvel achat
  • Un badge Partenaire pour votre site web
  • Assistance technique prioritaire

Non. La tarification, la portée du projet et la prestation des services demeurent entre vous et votre client·e.

Les partenaires approuvé·e·s ont accès à un tableau de bord de recommandation dans hPanel (Agency Hub → Recommandations → Mes revenus → Clients). Vous y trouverez la liste de tous les clients acheminés, ainsi que les détails des commissions, notamment leur statut (admissibles ou approuvées), les produits recommandés et l'historique complet des activités, accessibles en sélectionnant chaque client·e.

Oui. Pour conserver votre statut de partenaire, vous devez générer au moins 100 $ de revenus par le biais du programme de parrainage vers Hostinger. Si vous ne respectez pas ce seuil, votre compte risque d'être exclu du programme.

Oui, n'importe quand, via Agency Hub dans hPanel. Votre profil d'annuaire sera supprimé et vous ne recevrez plus de prospects.

Devenez un partenaire de confiance

Postulez au programme partenaire Hostinger et découvrez de nouvelles façons d'attirer des clients, de gagner des commissions récurrentes et de bâtir votre crédibilité.

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Le respect de votre vie privée, notre priorité

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