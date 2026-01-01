Augmentez les revenus et la réputation de votre agence
Des avantages partenaires qui contribuent à la croissance de votre agence
Gagnez des commissions récurrentes
Transformez chaque recommandation en revenus réguliers. Gagnez 20 % sur les nouvelles recommandations et 10 % sur les renouvellements, les ventes croisées et les mises à niveau de vos clients.
Faites-vous repérer dans l'annuaire des agences
Mettez en valeur votre agence dans le répertoire des agences Hostinger et aidez vos clients potentiels à découvrir vos services.
Offres de commandite exclusives
Comarketing avec Hostinger
20 % de rabais sur l'hébergement d'agence
Commencez en trois étapes
Postulez en une minute
Obtenez l'approbation
Grandissez et gagnez
Ne vous fiez pas seulement à notre parole.
« Nous prenons Hostinger comme référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance. »
« Je pouvais gérer l’hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui était vraiment agréable. »
« Hostinger est le meilleur hébergeur que j'aie jamais utilisé. Le support est exceptionnel et les prix sont imbattables. »
« Je recommande à mes clients de migrer vers Hostinger. Tout est facile et de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées. »
Grâce au tableau de bord simple d’Hostinger, nous pouvons gérer nous-mêmes notre site Web WordPress. »
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FAQ sur le programme partenaire
Qui peut postuler ?
Le programme est ouvert aux professionnel·le·s du Web qui offrent des services à des tiers. Les pigistes, les agences Web et les agences de marketing peuvent y participer. Vous bénéficiez d'un accès anticipé et, pour que nous validions votre candidature, vous devez remplir toutes les conditions suivantes :
- Héberger au moins 10 sites Web chez Hostinger
- Avoir un site Web professionnel déjà en ligne présentant vos services
- Utiliser une adresse courriel professionnelle associée au domaine de votre entreprise (les adresses Gmail, Yahoo et celles d'autres fournisseurs génériques ne sont pas acceptées)
- Avoir un nom d'entreprise dont l'existence peut être vérifiée au moyen d'une présence en ligne de base
- Fournir une description authentique de votre entreprise, et non un texte copié d'une autre source
- Ne pas avoir fait l'objet d'une suspension pour utilisation abusive chez Hostinger
- Exercer vos activités dans un marché qui n'a pas été expressément exclu par Hostinger
Comment puis-je m'inscrire ?
Pour postuler, rendez-vous sur hPanel → Agency Hub → Partner Program. Les candidatures sont examinées avant approbation.
En quoi cela diffère-t-il du programme de commandite ?
Le programme Partenaire est une relation plus profonde et à plus long terme. Vous bénéficiez d'un profil public, de prospects qualifiés et d'avantages qui augmentent à mesure que vous amenez plus de clients à Hostinger.
Quels sont les avantages des partenaires ?
- Possibilité d'être référencé dans l'annuaire des agences
- Commissions récurrentes sur les ventes croisées et les renouvellements, et non seulement sur le premier achat
- Leads entrants directement sur votre tableau de bord Agency Hub
- Page de destination de parrainage personnalisée et coupons de parrainage
- Offres de parrainage exclusives pour les clients que vous nous apportez
- 20 % de rabais sur l'hébergement pour agences pour tout nouvel achat
- Un badge Partenaire pour votre site web
- Assistance technique prioritaire
Hostinger est-il impliqué dans le travail que je fais pour un client ?
Non. La tarification, la portée du projet et la prestation des services demeurent entre vous et votre client·e.
Comment puis-je suivre les clients qui m'ont été recommandés et les commissions qui y sont associées ?
Les partenaires approuvé·e·s ont accès à un tableau de bord de recommandation dans hPanel (Agency Hub → Recommandations → Mes revenus → Clients). Vous y trouverez la liste de tous les clients acheminés, ainsi que les détails des commissions, notamment leur statut (admissibles ou approuvées), les produits recommandés et l'historique complet des activités, accessibles en sélectionnant chaque client·e.
Existe-t-il un niveau d'activité minimal requis pour conserver le statut de partenaire ?
Oui. Pour conserver votre statut de partenaire, vous devez générer au moins 100 $ de revenus par le biais du programme de parrainage vers Hostinger. Si vous ne respectez pas ce seuil, votre compte risque d'être exclu du programme.
Puis-je quitter le programme ?
Oui, n'importe quand, via Agency Hub dans hPanel. Votre profil d'annuaire sera supprimé et vous ne recevrez plus de prospects.