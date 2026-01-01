Obtenez une assistance immédiate de Kodee, votre agent de soutien en IA
Votre raccourci vers le résultat
Hébergement Web
Pourquoi Kodee change la donne
Plus de 500 actions et ce n'est pas fini
Taux de réussite de 85 %
À votre service, instantanément
Économiser de l'argent pour vous faire économiser de l'argent
Joignez-vous à des millions de clients satisfaits
Kodee a vite compris mon problème et m'a fourni des instructions claires et détaillées qui l'ont résolu sans confusion.
Kodee, leur assistant virtuel, est excellent. Je le préfère même à une conversation humaine parce que je ne me sens pas pressé.
Leur assistant IA, Kodee, est extrêmement utile. Au lieu de me référer à une documentation interminable, il agit directement sur mon compte. C'est comme avoir un administrateur système junior à disposition.
FAQ Kodee
Qu'est-ce que Kodee ?
Quels produits Hostinger Kodee prend-il en charge ?
Kodee peut-il réellement apporter des modifications à mon compte, ou se contente-t-il de répondre aux questions ?
Les deux, mais ce qui distingue Kodee, c'est son approche proactive. Plutôt que de vous diriger vers une documentation d'aide, Kodee connecte les domaines, met à jour les paramètres DNS, installe les plugiciels et bien plus encore, directement à partir de votre compte.
Kodee est-il disponible sur mobile ?
Oui. Kodee est disponible partout où vous accédez à Hostinger – y compris sur mobile et même WhatsApp – vous pouvez donc obtenir de l'aide instantanément, quel que soit votre lieu de travail.