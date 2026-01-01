Whatsapp automation hosting

Deploy WhatsApp apps and bots with Hostinger

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir de  R$ 13,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
whatsapp automation hosting

Simple monthly pricing, no hidden fees

Deploy the apps and automations you build for WhatsApp on reliable infrastructure, with the confidence to launch knowing every plan includes a 30-day money-back guarantee.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$ 72,99
R$ 13,99 /mês

+2 meses grátis

48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 aplicações Node.js gerenciadas
Até 50 sites
5 créditos de vibe code
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de Sites, Horizons
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$ 139,99
R$ 39,99 /mês

+2 meses grátis

48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 aplicações Node.js gerenciadas
NOVO
Até 100 sites
5 créditos de vibe code
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
10 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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R$ 72,99
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Built for WhatsApp automation workflows

Deploy your WhatsApp app or bot on Node.js hosting without fighting server setup. Push your code and get a straightforward path from development to production, so webhooks, message handling, and API integrations are ready to run. Your project stays on managed infrastructure built for reliability, with the room to handle traffic as usage grows. That gives you fewer deployment tasks to manage and more time to focus on the logic behind your WhatsApp workflow.
whatsapp automation hosting

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance sua aplicação Node.js em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo por nossa conta.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.

Implantação local. Alcance global

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.

What is WhatsApp automation hosting, and why do I need it?

WhatsApp automation hosting is Node.js hosting for the app that runs your WhatsApp workflows, bots, or webhook handlers in production. It matters because your automation needs a stable process, a public endpoint, and predictable uptime to keep handling messages and events.

How is WhatsApp automation hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the OS, Node.js version, process manager, firewall, and updates yourself. With our Node.js hosting, that infrastructure is managed for you, so you can deploy the WhatsApp automation app instead of administering the server.

Can I deploy a WhatsApp automation app from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repo, and deploy from the branch you want. Updates work the same way as with public repositories.

Are there traffic limits or overage fees for WhatsApp automation hosting?

Yes, plans include fixed resource limits for CPU, memory, and storage, and if your app grows beyond them you need to upgrade. We do not charge hidden overage fees for normal traffic spikes, but sustained higher usage can require a larger plan.

How do I migrate a WhatsApp automation app from another host or from local development?

Push the app to a GitHub repo, connect it to Hostinger, and deploy the branch you want. If you already run it elsewhere, move your environment variables and webhook URLs, then point WhatsApp to the new endpoint.

A sua privacidade é muito importante para nós

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