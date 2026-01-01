Whatsapp automation hosting
Deploy WhatsApp apps and bots with Hostinger
Simple monthly pricing, no hidden fees
+2 meses grátis
Benefícios do plano Business:
+2 meses grátis
Tudo o que o plano Business oferece, e mais:
+2 meses grátis
Benefícios do plano Business:
+2 meses grátis
Tudo o que o plano Business oferece, e mais:
Built for WhatsApp automation workflows
Envie seu código. Nós cuidaremos do resto
1. Conecte seu projeto
Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.
2. Implante em instantes
Lance sua aplicação Node.js em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo por nossa conta.
3. Gerencie e escale
Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.