Obtenha ajuda instantânea de Kodee, seu agente de suporte de IA.
Seu atalho para o que você precisa.
Hospedagem web
Por que Kodee é um divisor de águas
Mais de 500 ações e contando.
Taxa de sucesso de 85%
À sua disposição, instantaneamente.
Economizar dinheiro para economizar dinheiro para você.
Junte-se a milhões de clientes satisfeitos.
Kodee compreendeu rapidamente a minha preocupação e forneceu orientações claras e passo a passo que resolveram o meu problema sem qualquer confusão.
O Kodee, o suporte de IA deles, é excelente. Na verdade, prefiro usá-lo a falar com uma pessoa, porque não me sinto pressionado.
O assistente de IA deles, Kodee, é MUITO útil. Em vez de me encaminhar para inúmeros documentos de ajuda, ele realmente realiza tarefas na minha conta. É como ter um administrador de sistemas júnior à disposição.
Perguntas frequentes sobre o Kodee
O que é Kodee?
Kodee é o agente de suporte com IA da Hostinger – criado para gerenciar seus sites e serviços por meio de um chat simples. Ele executa mais de 500 ações de nível administrativo, desde a migração de sites e a criação de backups até o gerenciamento de registros DNS e a verificação da integridade do servidor. Saiba mais sobre o Kodee.
Quais produtos da Hostinger são compatíveis com o Kodee?
Kodee funciona em todo o ecossistema Hostinger – hospedagem web, WordPress, VPS, Criador de Sites, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domínios e pagamentos. Seja qual for a sua necessidade, Kodee está aqui para ajudar.
O Kodee realmente consegue fazer alterações na minha conta, ou apenas responde a perguntas?
Ambos – mas o que diferencia o Kodee é que ele age. Em vez de direcioná-lo para um documento de ajuda, o Kodee conecta domínios, atualiza as configurações de DNS, instala plugins e muito mais, diretamente na sua conta.
O Kodee está disponível para dispositivos móveis?
Sim. O Kodee está disponível em qualquer lugar onde você acesse a Hostinger – inclusive em dispositivos móveis e até mesmo no WhatsApp – então a ajuda instantânea está sempre a uma mensagem de distância, não importa de onde você esteja trabalhando.
O que acontece se o Kodee não conseguir resolver meu problema?
A Kodee lida com 85% das interações de suporte de forma independente. Para qualquer problema que esteja fora do seu escopo, ela conecta você a um especialista humano para que você nunca fique sem uma solução.