Obtenha ajuda instantânea de Kodee, seu agente de suporte de IA.

Kodee lida com mais de 45 mil chats diariamente – gerenciando serviços, escrevendo posts para blogs e migrando sites – tudo por meio de uma simples conversa.
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Seu atalho para o que você precisa.

O Kodee está presente em todos os produtos da Hostinger, inclusive no seu celular – basta dizer o que você precisa.

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Por que Kodee é um divisor de águas

Mais de 500 ações e contando.

O Kodee executa mais de 500 ações de nível administrativo, incluindo migrações de sites, backups e verificações de integridade do servidor.

Taxa de sucesso de 85%

Kodee resolve a grande maioria das solicitações de suporte na primeira tentativa – sem necessidade de trocas de mensagens.

À sua disposição, instantaneamente.

Kodee está sempre disponível – sem filas de espera ou agendamento de retornos de chamada. Obtenha ajuda no momento em que precisar.

Economizar dinheiro para economizar dinheiro para você.

Ao gerenciar o suporte automaticamente, a Kodee ajuda a manter os custos baixos e repassar essa economia para você.

Prefere o WhatsApp? O Kodee está lá.

Obtenha a mesma ajuda com planos, configuração e solução de problemas, diretamente no aplicativo que você já usa.
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Junte-se a milhões de clientes satisfeitos.

Kodee compreendeu rapidamente a minha preocupação e forneceu orientações claras e passo a passo que resolveram o meu problema sem qualquer confusão.

Anas Rk

Anas Rk

O Kodee, o suporte de IA deles, é excelente. Na verdade, prefiro usá-lo a falar com uma pessoa, porque não me sinto pressionado.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

O assistente de IA deles, Kodee, é MUITO útil. Em vez de me encaminhar para inúmeros documentos de ajuda, ele realmente realiza tarefas na minha conta. É como ter um administrador de sistemas júnior à disposição.

Philip

Philip

Basta falar com o Kodee e pronto.

Basta falar com o Kodee e pronto.

Perguntas frequentes sobre o Kodee

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre Kodee, nosso agente de suporte ao cliente com IA.

O que é Kodee?

Kodee é o agente de suporte com IA da Hostinger – criado para gerenciar seus sites e serviços por meio de um chat simples. Ele executa mais de 500 ações de nível administrativo, desde a migração de sites e a criação de backups até o gerenciamento de registros DNS e a verificação da integridade do servidor. Saiba mais sobre o Kodee.

Quais produtos da Hostinger são compatíveis com o Kodee?

Kodee funciona em todo o ecossistema Hostinger – hospedagem web, WordPress, VPS, Criador de Sites, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domínios e pagamentos. Seja qual for a sua necessidade, Kodee está aqui para ajudar.

O Kodee realmente consegue fazer alterações na minha conta, ou apenas responde a perguntas?

Ambos – mas o que diferencia o Kodee é que ele age. Em vez de direcioná-lo para um documento de ajuda, o Kodee conecta domínios, atualiza as configurações de DNS, instala plugins e muito mais, diretamente na sua conta.

O Kodee está disponível para dispositivos móveis?

Sim. O Kodee está disponível em qualquer lugar onde você acesse a Hostinger – inclusive em dispositivos móveis e até mesmo no WhatsApp – então a ajuda instantânea está sempre a uma mensagem de distância, não importa de onde você esteja trabalhando.

O que acontece se o Kodee não conseguir resolver meu problema?

A Kodee lida com 85% das interações de suporte de forma independente. Para qualquer problema que esteja fora do seu escopo, ela conecta você a um especialista humano para que você nunca fique sem uma solução.

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