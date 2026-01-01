Codex hosting
Deploy apps built with Codex in minutes
Simple pricing for Codex hosting
+2 mois en plus
Fonctionnalités Business :
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Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
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Ship Codex projects without friction
Envoyez votre code. On s’occupe du reste.
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, téléchargez un fichier ZIP ou déployez depuis un assistant de code IA. Votre framework est détecté automatiquement, les commandes de build sont gérées, et vous êtes prêt à lancer.
2. Déployer instantanément
Lancez votre application web Node.js en quelques secondes. Serveurs, sécurité et scalabilité — tout est pris en charge.
3. Gérer et mettre à l'échelle
Gardez le contrôle et scalez en toute confiance. Surveillez les performances, associez les domaines et redéployez automatiquement.
Emplacement du serveur recommandé :
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