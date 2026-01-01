Augmentez les revenus et la réputation de votre agence
Des avantages partenaires qui contribuent à la croissance de votre agence
Gagnez des commissions récurrentes
Transformez chaque recommandation en revenus réguliers. Gagnez 20 % sur les nouvelles recommandations et 10 % sur les renouvellements, les ventes croisées et les mises à niveau de vos clients.
Faites-vous repérer dans l'annuaire des agences
Mettez en valeur votre agence dans l'annuaire des agences Hostinger et aidez vos clients potentiels à découvrir vos services.
Offres de parrainage exclusives
Co-marketing avec Hostinger
20 % de réduction sur l'hébergement d'agence
Commencez en trois étapes
Postulez en une minute
Obtenez l'approbation
Grandissez et gagnez
Ne vous fiez pas seulement à notre parole.
« Nous prenons Hostinger comme référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance. »
« Je pouvais gérer l’hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui était vraiment agréable. »
« Hostinger est le meilleur hébergeur que j'aie jamais utilisé. Le support est exceptionnel et les prix sont imbattables. »
« Je recommande à mes clients de migrer vers Hostinger. Tout est facile et de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées. »
« Grâce au tableau de bord simple d’Hostinger, nous pouvons gérer nous-mêmes notre site web WordPress. »
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FAQ sur le programme partenaire
Qui peut postuler ?
Ce programme est ouvert aux professionnels du web qui proposent leurs services à des tiers : freelances, agences web et agences marketing sont les bienvenus. Vous êtes en accès anticipé et, pour être accepté, vous devez remplir toutes les conditions suivantes :
- Héberger au moins 10 sites web sur Hostinger
- Disposer d'un site web professionnel existant présentant clairement vos services
- Utiliser une adresse e-mail professionnelle associée au domaine de votre entreprise (Gmail, Yahoo et autres fournisseurs génériques ne sont pas acceptés)
- Avoir un nom d'entreprise vérifiable par une présence web basique
- Soumettre une description d'entreprise originale et non copiée d'ailleurs
- N'avoir jamais fait l'objet d'une suspension pour abus sur Hostinger
- Exercer votre activité sur un marché non exclu par Hostinger
Comment puis-je m'inscrire ?
Pour postuler, rendez-vous sur hPanel → Agency Hub → Partner Program. Les candidatures sont examinées avant approbation.
En quoi cela diffère-t-il du programme de parrainage ?
Le programme Partenaire est une relation plus approfondie et à plus long terme. Vous bénéficiez d'un profil public, de prospects qualifiés et d'avantages qui augmentent à mesure que vous amenez plus de clients à Hostinger.
Quels avantages les partenaires obtiennent-ils ?
- Possibilité de figurer dans l’Agency Directory
- Commissions récurrentes sur les ventes croisées et les renouvellements, pas seulement le premier achat
- Prospects entrants livrés sur votre tableau de bord Agency Hub
- Page d’accueil et coupons de parrainage co-marqués
- Offres de parrainage exclusives pour les clients que vous faites venir
- 20% de réduction sur l’Hébergement Agence sur les nouveaux achats
- Un badge Partenaire pour votre propre site web
- Support technique prioritaire
Hostinger est-il impliqué dans le travail que j'effectue pour un client ?
Non. Le prix, le périmètre et les modalités de livraison sont à convenir entre vous et le client.
Comment puis-je suivre les clients qui m'ont été recommandés et les commissions qui y sont associées ?
Les partenaires agréés bénéficient d'un tableau de bord de parrainage dédié dans hPanel (Espace Agence → Parrainages → Mes revenus → Clients). Ce tableau de bord affiche tous les clients parrainés, avec le détail des commissions (qualifiés, agréés, produits parrainés et historique complet des événements), accessible en cliquant sur chaque client.
Existe-t-il un niveau d'activité minimum requis pour conserver le statut de partenaire ?
Oui. Pour conserver votre statut de partenaire, vous devez générer au moins 100 $ de revenus via le programme de parrainage vers Hostinger. Si vous ne respectez pas ce seuil, votre compte risque d'être exclu du programme.
Puis-je quitter le programme ?
Oui, à tout moment, via Agency Hub dans hPanel. Votre profil d'annuaire sera supprimé et vous ne recevrez plus de prospects.