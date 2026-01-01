Déployer R2R en un clic.
Cadre RAG prêt pour la production avec recherche hybride, graphes de connaissances et une API de récupération agentique pour les applications d'IA.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec R2R
R2R est un framework open-source de génération augmentée par récupération (RAG) conçu pour un déploiement en production dès le premier jour. Il combine la recherche sémantique et par mots-clés hybride avec la fusion de rang réciproque, la construction automatique de graphes de connaissances, l'ingestion de documents multimodaux et une API de récupération agentique qui permet aux grands modèles de langage d'orchestrer la recherche dans le cadre de leur boucle de raisonnement.
L'auto-hébergement de R2R sur votre propre VPS garde les documents, les index vectoriels et l'historique des conversations sous votre contrôle total, sans frais par requête et sans accès tiers à votre base de connaissances. Ce déploiement associe l'API R2R au tableau de bord officiel et à un magasin PostgreSQL plus pgvector, vous offrant une pile RAG complète que vous pouvez étendre avec n'importe quel fournisseur de LLM.
Caractéristiques principales de R2R
Recherche hybride
Combinez la similarité vectorielle et la recherche par mots-clés en texte intégral avec la fusion de rang réciproque pour faire remonter le contexte le plus pertinent pour chaque requête.
Graphes de connaissances
L'extraction automatique d'entités et de relations construit un index graphique parallèlement aux vecteurs, permettant un raisonnement inter-documents que la récupération simple ne peut égaler.
Ingestion multimodale
Analyser des PDF, des documents Word, des feuilles de calcul, des images et des fichiers audio dans un index unifié sans écrire de code d'ingestion personnalisé pour chaque format.
RAG agentique
Les agents de raisonnement récupèrent, critiquent et affinent les réponses de manière itérative — produisant des réponses de meilleure qualité que les pipelines RAG à un seul passage.
LLM multi-fournisseurs
Connectez OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama et plus de 20 autres fournisseurs de LLM via une configuration unique — aucun réindexage requis.
API REST et SDK
Une API REST complète ainsi que des SDK Python et JavaScript officiels vous permettent d'intégrer la récupération R2R dans des applications personnalisées et des pipelines automatisés.
Pourquoi exécuter R2R sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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