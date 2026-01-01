Déployer Pulse en un clic.
Tableau de bord de surveillance en temps réel pour Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker et Kubernetes avec alertes et métriques historiques.
Choisissez un forfait VPS pour Pulse
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pulse
Pulse est un tableau de bord de surveillance open-source et en temps réel qui vous offre une vue unique et unifiée de vos clusters Proxmox VE, de vos instances Proxmox Backup Server, de vos hôtes Docker et de vos charges de travail Kubernetes. Il interroge en continu chaque nœud connecté et diffuse les métriques de CPU, de mémoire, de stockage et de réseau vers une interface web rapide, afin que vous puissiez détecter la pression sur une machine virtuelle, un conteneur ou un datastore de sauvegarde au moment où elle se produit, plutôt qu'après une panne.
Comme Pulse est auto-hébergé, chaque identifiant et chaque métrique restent sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans télémétrie tierce et sans licence par nœud. L'exécuter sur votre propre VPS maintient le tableau de bord accessible même lorsqu'un hôte surveillé rencontre des difficultés, et des alertes de seuil configurables vous informent par e-mail, webhooks ou chat avant que de petits problèmes ne se transforment en temps d'arrêt.
Caractéristiques principales de Pulse
Vue Proxmox unifiée
Surveillez plusieurs clusters Proxmox VE et instances de Proxmox Backup Server depuis un seul tableau de bord, avec des métriques par VM, par conteneur et par datastore.
Métriques de streaming en temps réel
Les données en temps réel du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau se mettent à jour en continu via WebSocket, vous permettant de voir les changements de charge instantanément.
Surveillance Docker et Kubernetes
Suivez l'utilisation des ressources des conteneurs et des pods parallèlement à vos hôtes Proxmox pour une vue d'ensemble cohérente sur les machines virtuelles et les conteneurs.
Alertes de seuil configurables
Définissez des limites pour le CPU, la mémoire, le stockage ou la température et soyez averti par e-mail, webhook ou chat avant que les problèmes ne s'aggravent.
Interrogation d'API sans agent
Pulse se connecte à Proxmox à l'aide de jetons API, il n'y a donc rien de plus à installer sur les nœuds qu'il surveille.
Pourquoi exécuter Pulse sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.