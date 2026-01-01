Prometheus collecte des métriques de séries temporelles depuis votre infrastructure et vos applications via un modèle HTTP basé sur l'extraction (pull), les stocke dans une TSDB locale efficace et expose PromQL — un langage de requête puissant pour découper, agréger et alerter sur n'importe quelle métrique. Ayant obtenu son diplôme de la CNCF aux côtés de Kubernetes, il constitue la base de surveillance choisie par les équipes DevOps d'entreprises comme GitLab, DigitalOcean et Uber.

Exécuter Prometheus sur votre propre VPS vous offre une ingestion illimitée de métriques à un coût fixe, un contrôle total sur les intervalles de récupération (scrape) et les périodes de rétention, ainsi qu'une intégration native avec Grafana, Alertmanager et des centaines d'exportateurs communautaires — sans frais cloud par métrique ni restrictions d'échantillonnage de données.