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Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Prometheus

Prometheus collecte des métriques de séries temporelles depuis votre infrastructure et vos applications via un modèle HTTP basé sur l'extraction (pull), les stocke dans une TSDB locale efficace et expose PromQL — un langage de requête puissant pour découper, agréger et alerter sur n'importe quelle métrique. Ayant obtenu son diplôme de la CNCF aux côtés de Kubernetes, il constitue la base de surveillance choisie par les équipes DevOps d'entreprises comme GitLab, DigitalOcean et Uber.

Exécuter Prometheus sur votre propre VPS vous offre une ingestion illimitée de métriques à un coût fixe, un contrôle total sur les intervalles de récupération (scrape) et les périodes de rétention, ainsi qu'une intégration native avec Grafana, Alertmanager et des centaines d'exportateurs communautaires — sans frais cloud par métrique ni restrictions d'échantillonnage de données.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Prometheus

Langage de requête PromQL

Un langage de requête fonctionnel flexible vous permet d'agréger, de transformer et d'alerter sur n'importe quelle combinaison de métriques sur l'ensemble de votre infrastructure en temps réel.

Collecte basée sur le tirage

Prometheus récupère des métriques depuis des points de terminaison HTTP selon un calendrier configurable, ce qui facilite l'ajout de nouvelles cibles sans modifier l'application surveillée.

Découverte de services

Les intégrations natives avec Kubernetes, Consul, EC2 et d'autres découvrent et surveillent automatiquement les nouveaux services à mesure qu'ils sont lancés, sans configuration manuelle.

Règles d'alerte

Définissez des règles d'alerte basées sur des seuils et des tendances qui acheminent les notifications via Alertmanager vers Slack, PagerDuty, les e-mails ou tout point de terminaison de webhook.

Intégration Grafana

Prometheus est la source de données par défaut pour Grafana, permettant des tableaux de bord riches, des cartes thermiques et la visualisation de toutes vos métriques avec une configuration minimale.

Pourquoi exécuter Prometheus sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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