Déployer Prometheus en un clic.
La boîte à outils de surveillance open source diplômée de la CNCF qui est devenue la norme de l'industrie pour la collecte de métriques et l'alerte cloud-native.
Choisissez un forfait VPS pour Prometheus
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Prometheus
Prometheus collecte des métriques de séries temporelles depuis votre infrastructure et vos applications via un modèle HTTP basé sur l'extraction (pull), les stocke dans une TSDB locale efficace et expose PromQL — un langage de requête puissant pour découper, agréger et alerter sur n'importe quelle métrique. Ayant obtenu son diplôme de la CNCF aux côtés de Kubernetes, il constitue la base de surveillance choisie par les équipes DevOps d'entreprises comme GitLab, DigitalOcean et Uber.
Exécuter Prometheus sur votre propre VPS vous offre une ingestion illimitée de métriques à un coût fixe, un contrôle total sur les intervalles de récupération (scrape) et les périodes de rétention, ainsi qu'une intégration native avec Grafana, Alertmanager et des centaines d'exportateurs communautaires — sans frais cloud par métrique ni restrictions d'échantillonnage de données.
Caractéristiques principales de Prometheus
Langage de requête PromQL
Un langage de requête fonctionnel flexible vous permet d'agréger, de transformer et d'alerter sur n'importe quelle combinaison de métriques sur l'ensemble de votre infrastructure en temps réel.
Collecte basée sur le tirage
Prometheus récupère des métriques depuis des points de terminaison HTTP selon un calendrier configurable, ce qui facilite l'ajout de nouvelles cibles sans modifier l'application surveillée.
Découverte de services
Les intégrations natives avec Kubernetes, Consul, EC2 et d'autres découvrent et surveillent automatiquement les nouveaux services à mesure qu'ils sont lancés, sans configuration manuelle.
Règles d'alerte
Définissez des règles d'alerte basées sur des seuils et des tendances qui acheminent les notifications via Alertmanager vers Slack, PagerDuty, les e-mails ou tout point de terminaison de webhook.
Intégration Grafana
Prometheus est la source de données par défaut pour Grafana, permettant des tableaux de bord riches, des cartes thermiques et la visualisation de toutes vos métriques avec une configuration minimale.
Pourquoi exécuter Prometheus sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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