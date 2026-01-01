Déployer PrivateGPT en un clic.
Moteur RAG auto-hébergé qui vous permet de discuter avec vos documents privés en utilisant des LLM locaux — aucune donnée ne quitte votre serveur.
Choisissez un forfait VPS pour PrivateGPT
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PrivateGPT
PrivateGPT est une plateforme RAG (Retrieval-Augmented Generation) open-source permettant d'interroger vos propres documents à l'aide de grands modèles linguistiques locaux. Téléchargez des fichiers et posez des questions à leur sujet — le système récupère les passages les plus pertinents et utilise un LLM local pour générer des réponses précises et citées sans envoyer de données à des API externes ou à des services cloud.
Ce déploiement utilise Ollama pour exécuter l'inférence entièrement sur CPU, ce qui le rend pratique sur n'importe quel VPS sans GPU. Au premier lancement, Ollama télécharge automatiquement Llama 3.1 8B et un modèle d'intégration de texte — aucun compte HuggingFace ni clé API n'est requis. Les démarrages ultérieurs sont rapides. L'auto-hébergement conserve vos documents, requêtes et historique de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement.
Caractéristiques principales de PrivateGPT
100% privé par conception
Toutes les inférences s'exécutent localement via Ollama — les documents, les requêtes et les réponses ne touchent jamais les API externes ou les services cloud.
Ingestion de documents
Téléchargez des PDF, des fichiers texte, des feuilles de calcul et plus encore ; le système les découpe en morceaux et les intègre dans un magasin de vecteurs local pour une récupération sémantique.
Réponses optimisées par RAG
Chaque réponse récupère d'abord les passages de document les plus pertinents, fondant les réponses sur votre contenu réel plutôt que sur des connaissances inventées.
Modes de requête multiples
Basculez entre le chat RAG, la recherche de documents complète, le chat LLM simple et la synthèse, le tout depuis la même interface sans reconfigurer quoi que ce soit.
Inférence sans GPU
Fonctionne entièrement sur CPU via Ollama — aucune carte graphique (GPU) ou CUDA n'est requise, ce qui le rend déployable sur n'importe quel plan VPS standard.
Interface web intégrée
Interface basée sur Gradio pour télécharger des documents, poser des questions et gérer les fichiers ingérés — aucun frontend séparé à installer.
Pourquoi exécuter PrivateGPT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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