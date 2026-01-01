PrivateGPT est une plateforme RAG (Retrieval-Augmented Generation) open-source permettant d'interroger vos propres documents à l'aide de grands modèles linguistiques locaux. Téléchargez des fichiers et posez des questions à leur sujet — le système récupère les passages les plus pertinents et utilise un LLM local pour générer des réponses précises et citées sans envoyer de données à des API externes ou à des services cloud.

Ce déploiement utilise Ollama pour exécuter l'inférence entièrement sur CPU, ce qui le rend pratique sur n'importe quel VPS sans GPU. Au premier lancement, Ollama télécharge automatiquement Llama 3.1 8B et un modèle d'intégration de texte — aucun compte HuggingFace ni clé API n'est requis. Les démarrages ultérieurs sont rapides. L'auto-hébergement conserve vos documents, requêtes et historique de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement.