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Agent de codage IA terminal open-source qui planifie et exécute des tâches complexes et multi-étapes sur de nombreux fichiers.

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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Plandex

Plandex est un agent de codage IA open-source qui réside dans votre terminal et s'attaque à des tâches logicielles réelles couvrant des dizaines de fichiers et de nombreuses étapes. Au lieu de produire des extraits ponctuels, il élabore et affine un plan, met en sandbox les modifications de fichiers pour une révision basée sur les différences avant de les appliquer, et gère jusqu'à 2 millions de tokens de contexte pour travailler sur de grandes bases de code.

L'auto-hébergement de Plandex sur votre VPS maintient votre code, vos invites et vos plans sur une infrastructure que vous contrôlez, tout en vous offrant un serveur persistant auquel le CLI Plandex léger peut se connecter depuis n'importe quelle machine de développement. Vous apportez vos propres identifiants de fournisseur de modèle — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google ou Ollama local — il n'y a donc pas de frais de plateforme par siège ni de verrouillage fournisseur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Plandex

Planifie de grandes tâches

Élabore des plans en plusieurs étapes pour des modifications qui s'étendent sur des dizaines de fichiers au lieu de produire des extraits de code ponctuels.

Contexte de 2M de jetons

Charge et raisonne à travers de grandes bases de code avec une fenêtre de contexte allant jusqu'à 2 millions de jetons.

Revue basée sur les différences

Met en bac à sable les modifications de fichiers et affiche un diff pour chaque modification afin que vous puissiez approuver ou rejeter avant que quoi que ce soit ne touche votre arborescence de travail.

Modèles multi-fournisseurs

Se connecte à OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini et aux modèles Ollama locaux depuis une seule session CLI.

REPL natif du terminal

S'exécute dans un REPL de terminal avec complétion de commande floue, prise en charge des scripts et du piping — aucun onglet de navigateur n'est requis.

Serveur auto-hébergé

La CLI sur votre ordinateur portable se connecte au serveur Plandex sur votre VPS, gardant les plans et l'état du projet sous votre contrôle.

Pourquoi exécuter Plandex sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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