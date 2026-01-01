PicoClaw est un assistant IA open source indépendant initié par Sipeed et entièrement écrit en Go à partir de zéro. Le projet a été reconstruit via un processus d'auto-amorçage — l'agent IA lui-même a piloté la migration de l'architecture et l'optimisation du code — produisant un seul binaire statique qui démarre en moins d'une seconde et fonctionne sur un seul cœur de CPU.

Conçu pour être minuscule, rapide et déployable partout, PicoClaw exécute les mêmes charges de travail que des frameworks d'agents beaucoup plus lourds tout en consommant environ 10 Mo de RAM. L'auto-hébergement du lanceur sur un VPS vous offre une console basée sur un navigateur, une configuration persistante et une passerelle à long terme qui connecte votre LLM choisi à Telegram, Discord, Matrix, WeChat et à tout serveur MCP vers lequel vous le dirigez.