Déployer PicoClaw en un clic.
Assistant IA ultra-léger écrit en Go avec prise en charge native de MCP et plus de 30 intégrations de fournisseurs LLM.
Choisissez un forfait VPS pour PicoClaw
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PicoClaw
PicoClaw est un assistant IA open source indépendant initié par Sipeed et entièrement écrit en Go à partir de zéro. Le projet a été reconstruit via un processus d'auto-amorçage — l'agent IA lui-même a piloté la migration de l'architecture et l'optimisation du code — produisant un seul binaire statique qui démarre en moins d'une seconde et fonctionne sur un seul cœur de CPU.
Conçu pour être minuscule, rapide et déployable partout, PicoClaw exécute les mêmes charges de travail que des frameworks d'agents beaucoup plus lourds tout en consommant environ 10 Mo de RAM. L'auto-hébergement du lanceur sur un VPS vous offre une console basée sur un navigateur, une configuration persistante et une passerelle à long terme qui connecte votre LLM choisi à Telegram, Discord, Matrix, WeChat et à tout serveur MCP vers lequel vous le dirigez.
Caractéristiques principales de PicoClaw
Encombrement ultra-faible
L'utilisation de la mémoire centrale inférieure à 10 Mo et des temps de démarrage inférieurs à la seconde signifient qu'un seul VPS peut héberger PicoClaw aux côtés du reste de votre pile sans surcharge mesurable.
Lanceur de console web
Le lanceur basé sur navigateur sur le port 18800 vous accompagne dans la configuration du fournisseur, du canal et de la passerelle sans avoir à modifier manuellement les fichiers JSON.
Prise en charge native de MCP
L'intégration du protocole de contexte de modèle de première classe vous permet de connecter n'importe quel serveur MCP pour étendre les capacités de l'agent sans écrire de plugins personnalisés.
30+ fournisseurs LLM
Utiliser OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax, et plus encore via une seule configuration model_list.
Passerelle multicanal
Une passerelle persistante met votre agent à disposition via Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat et WeCom depuis un déploiement unique.
Routage intelligent des modèles
Le routage basé sur des règles envoie les requêtes simples à des modèles légers et les requêtes complexes à des modèles phares, réduisant les dépenses d'API sans nuire à la qualité.
Pourquoi exécuter PicoClaw sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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