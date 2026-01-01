Déployer Phoenix en une installation en un clic.
Plateforme d'observabilité IA open source pour le traçage, l'évaluation et la surveillance des applications LLM et des agents IA en production.
Choisissez un forfait VPS pour Phoenix
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Phoenix
Phoenix est une plateforme d'observabilité IA open-source, conçue par Arize AI pour les équipes développant des applications avec des grands modèles de langage, des agents et des pipelines de récupération. Elle capture chaque trace produite par votre application via l'instrumentation OpenTelemetry standard, mettant en évidence la latence, l'utilisation des jetons et la qualité des réponses afin que les ingénieurs puissent détecter les régressions avant qu'elles n'atteignent les clients. Grâce à des intégrations prêtes à l'emploi pour LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic et la plupart des autres frameworks d'IA, Phoenix s'intègre aux pipelines existants sans réécriture de code.
L'auto-hébergement de Phoenix sur votre propre VPS maintient les invites, les sorties de modèle et le contexte de récupération sur une infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par trace ni de contraintes de résidence des données — stockez autant de télémétrie que votre disque le permet.
Caractéristiques principales de Phoenix
Traçage OpenTelemetry
Capturez l'arbre d'exécution complet de chaque appel LLM, invocation d'outil et étape de récupération en utilisant le protocole OTLP standard.
Cadre d'évaluation
Exécuter des évaluateurs LLM en tant que juge et basés sur le code sur des ensembles de données pour évaluer la qualité des réponses et détecter les régressions avant le déploiement.
Aire de jeux d'invites
Itérer sur les invites côte à côte à travers les modèles et les paramètres sans toucher au code de l'application ni redéployer.
Intégrations de frameworks
Instrumentation prête à l'emploi pour LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock et Vertex AI.
Expériences sur les jeux de données
Créer des jeux de données à partir de traces de production et les rejouer par rapport à de nouvelles versions de prompts ou de modèles pour comparer les résultats.
Analyse d'intégration
Inspecter la qualité de la récupération avec des visualisations d'embeddings qui mettent en évidence la dérive, les clusters et les résultats de faible pertinence.
Pourquoi exécuter Phoenix sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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