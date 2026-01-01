Déployer Perplexica en un clic.
Moteur de recherche IA axé sur la confidentialité qui combine les connaissances d'internet avec les LLM locaux et fournit des réponses citées sans suivre vos requêtes.
Choisissez un forfait VPS pour Perplexica
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Perplexica
Perplexica est un moteur de réponses IA open source qui s'exécute entièrement sur votre propre matériel. Il recherche sur le web et fournit des réponses précises avec des sources citées, prenant en charge à la fois les LLM locaux via Ollama et les fournisseurs cloud tels que OpenAI, Claude et Groq — vous choisissez donc le modèle qui correspond à vos exigences en matière de confidentialité et de performances.
Héberger Perplexica soi-même garantit la confidentialité de chaque requête de recherche sur votre serveur. Contrairement aux produits de recherche IA basés sur le cloud, il n'y a pas de suivi d'utilisation, pas d'enregistrement des requêtes par des tiers, et pas de frais d'abonnement — juste des réponses rapides et citées sous votre contrôle total.
Caractéristiques principales de Perplexica
Réponses IA citées
Chaque réponse inclut des liens sources afin que vous puissiez vérifier les informations et approfondir sans faire aveuglément confiance au contenu généré par l'IA.
Support LLM local
Connectez Ollama pour exécuter des modèles open source entièrement sur votre matériel sans aucune donnée envoyée à des services externes.
Flexibilité multi-fournisseurs
Basculez entre OpenAI, Claude, Groq et d'autres fournisseurs de cloud à partir d'une interface unique pour équilibrer les coûts et les capacités.
Confidentialité totale de la recherche
Toutes les requêtes restent sur votre VPS — aucun historique de recherche n'est partagé avec les réseaux publicitaires ou les plateformes d'analyse qui suivent votre comportement.
Pourquoi exécuter Perplexica sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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