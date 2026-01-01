Perplexica est un moteur de réponses IA open source qui s'exécute entièrement sur votre propre matériel. Il recherche sur le web et fournit des réponses précises avec des sources citées, prenant en charge à la fois les LLM locaux via Ollama et les fournisseurs cloud tels que OpenAI, Claude et Groq — vous choisissez donc le modèle qui correspond à vos exigences en matière de confidentialité et de performances.

Héberger Perplexica soi-même garantit la confidentialité de chaque requête de recherche sur votre serveur. Contrairement aux produits de recherche IA basés sur le cloud, il n'y a pas de suivi d'utilisation, pas d'enregistrement des requêtes par des tiers, et pas de frais d'abonnement — juste des réponses rapides et citées sous votre contrôle total.