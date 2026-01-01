Percona Monitoring and Management (PMM) est une plateforme gratuite et open source conçue spécifiquement pour l'observabilité des bases de données. Elle collecte des métriques, des analyses de requêtes et des données de performance de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB et ProxySQL, puis présente toutes ces informations dans des tableaux de bord Grafana préconfigurés avec une exploration approfondie par requête. PMM intègre un moteur d'analyse de requêtes (QAN) intégré qui identifie les requêtes lentes, explique les plans d'exécution et suit les empreintes de requêtes au fil du temps — offrant aux DBA la visibilité dont ils ont besoin pour optimiser les performances sans outils tiers.

L'auto-hébergement de PMM sur votre VPS maintient les identifiants de base de données sensibles et les données de requêtes entièrement au sein de votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par hôte, pas de frais de sortie de cloud, et pas de verrouillage fournisseur — juste un contrôle total sur les périodes de rétention, les seuils d'alerte et la personnalisation des tableaux de bord.