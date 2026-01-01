Déployer Percona PMM en un clic.
Plateforme open source de surveillance et de gestion de bases de données prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, et bien plus encore.
Choisissez un forfait VPS pour Percona PMM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) est une plateforme gratuite et open source conçue spécifiquement pour l'observabilité des bases de données. Elle collecte des métriques, des analyses de requêtes et des données de performance de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB et ProxySQL, puis présente toutes ces informations dans des tableaux de bord Grafana préconfigurés avec une exploration approfondie par requête. PMM intègre un moteur d'analyse de requêtes (QAN) intégré qui identifie les requêtes lentes, explique les plans d'exécution et suit les empreintes de requêtes au fil du temps — offrant aux DBA la visibilité dont ils ont besoin pour optimiser les performances sans outils tiers.
L'auto-hébergement de PMM sur votre VPS maintient les identifiants de base de données sensibles et les données de requêtes entièrement au sein de votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par hôte, pas de frais de sortie de cloud, et pas de verrouillage fournisseur — juste un contrôle total sur les périodes de rétention, les seuils d'alerte et la personnalisation des tableaux de bord.
Caractéristiques principales de Percona PMM
Support multi-bases de données
Surveillez MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB et ProxySQL à partir d'une interface unique sans déployer de piles de surveillance distinctes par type de base de données.
Analyse des requêtes
Identifier et analyser les requêtes les plus lentes et les plus gourmandes en ressources avec des analyses de plans d'exécution et le suivi historique des empreintes.
Tableaux de bord prédéfinis
Des dizaines de tableaux de bord Grafana sont livrés prêts à l'emploi, couvrant les mécanismes internes d'InnoDB, le décalage de réplication, l'oplog de MongoDB et l'activité de vacuum de PostgreSQL.
Alertes intégrées
Définissez des alertes basées sur des seuils pour le délai de réplication, l'utilisation du disque, les requêtes lentes et la saturation des connexions avec Percona Alerting intégré.
Conseillers en menaces de sécurité
Les contrôles de sécurité automatisés des bases de données signalent les risques de configuration tels que l'authentification manquante, les mots de passe faibles et les interfaces d'administration exposées.
Contrôle de la conservation des données
Configurez les périodes de rétention des métriques et la résolution indépendamment pour équilibrer l'utilisation du stockage par rapport à la granularité dont vous avez besoin pour la planification de la capacité.
Pourquoi exécuter Percona PMM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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