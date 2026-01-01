Déployer Password Pusher en un clic.
Service open-source pour le partage de mots de passe, de fichiers et de liens via des URL autodestructrices qui expirent en fonction du nombre de vues ou du temps.
Choisissez un forfait VPS pour Password Pusher
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Password Pusher
Password Pusher est une application open-source qui remplace l'habitude dangereuse d'envoyer des identifiants par e-mail ou par message en texte clair. Au lieu d'envoyer le secret directement, vous générez une URL à usage unique qui délivre la charge utile une seule fois, puis se supprime en fonction du nombre de vues, du temps écoulé, ou des deux. Les mots de passe, les fichiers, les URL et les codes QR sont tous pris en charge, et chaque envoi peut nécessiter une phrase secrète supplémentaire avant d'être révélé.
L'auto-hébergement de Password Pusher sur votre propre VPS maintient chaque secret au sein de l'infrastructure que vous contrôlez — aucun SaaS tiers ne lit, n'enregistre ou ne conserve vos identifiants partagés, et la piste d'audit complète reste sur votre serveur avec les données.
Caractéristiques principales de Password Pusher
Liens éphémères
Les URL à usage unique expirent après un nombre de vues configuré ou une période de temps définie, de sorte que les secrets ne peuvent pas être relus ou divulgués depuis les boîtes de réception.
Protection par phrase secrète
Ajoutez une phrase secrète distincte en plus du lien afin qu'une URL interceptée seule ne suffise pas à révéler le secret.
Fichiers et Codes QR
Envoyez des mots de passe, des fichiers, des URL et des codes QR via le même flux de livraison audité avec des politiques d'expiration par type.
Journalisation d'audit complète
Suivez la création, la récupération et l'identité du spectateur pour chaque envoi, avec des comptes optionnels et une authentification à deux facteurs pour le tableau de bord.
Image de marque personnalisée
Personnalisez l'interface utilisateur en marque blanche avec votre propre titre, slogan, thème et pied de page pour les équipes internes ou les déploiements destinés aux clients.
API JSON
Intégrez le partage de mots de passe dans des scripts, des pipelines CI ou des outils internes via l'API JSON v2 documentée.
Pourquoi exécuter Password Pusher sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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