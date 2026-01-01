Déployer OpenVPN Access Server en un clic.
Serveur VPN SSL de niveau entreprise avec une console d'administration web, un portail client en libre-service et la prise en charge de toutes les principales plateformes.
Choisissez un forfait VPS pour OpenVPN Access Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server est la solution VPN de qualité commerciale basée sur le protocole OpenVPN open-source éprouvé. Il ajoute une puissante interface d'administration web, une configuration client automatisée et une authentification multi-facteurs pour rendre le déploiement d'un VPN sécurisé accessible à toute organisation. Deux connexions simultanées gratuites sont incluses par défaut, avec des licences disponibles pour les équipes plus importantes.
L'auto-hébergement d'Access Server sur votre propre VPS vous offre une adresse IP statique dédiée, un contrôle total sur les clés de chiffrement et les politiques d'accès, et aucune infrastructure partagée avec d'autres organisations. Contrairement aux services VPN hébergés, votre trafic ne transite jamais par un tiers — ce qui en fait le bon choix pour les entreprises ayant des exigences strictes en matière de sécurité ou de conformité.
Caractéristiques principales de OpenVPN Access Server
Console d'administration Web
Configurez les utilisateurs, l'authentification, la mise en réseau et les paramètres VPN avancés via une interface complète basée sur un navigateur, sans toucher à la ligne de commande.
Téléchargements clients en un clic
Le portail client en libre-service permet aux utilisateurs de télécharger des clients VPN préconfigurés pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android en un seul clic.
Authentification flexible
Prend en charge les comptes locaux, LDAP, RADIUS, SAML et PAM afin qu'Access Server s'intègre à votre infrastructure d'identité existante sans gestion d'utilisateurs en double.
Contrôle d'accès granulaire
Les politiques réseau par utilisateur et par groupe vous permettent de restreindre les ressources auxquelles chaque utilisateur peut accéder, en appliquant un accès au moindre privilège sur l'ensemble de votre réseau.
Tunnelisation fractionnée
Acheminez uniquement le trafic spécifique via le VPN tout en laissant les autres trafics utiliser directement la connexion locale, équilibrant sécurité et performance pour les travailleurs à distance.
Pourquoi exécuter OpenVPN Access Server sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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