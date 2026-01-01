OpenViking est une base de données contextuelle open source conçue spécifiquement pour les agents d'IA, développée par Volcengine (la plateforme cloud de ByteDance). Au lieu de disperser le contexte d'IA à travers des intégrations vectorielles, OpenViking introduit un paradigme de système de fichiers avec le protocole viking:// qui organise les mémoires, les ressources et les compétences des agents en une structure unifiée et navigable. Le chargement de contexte hiérarchisé (L0/L1/L2) réduit l'utilisation des jetons en récupérant le contenu à la demande plutôt que de charger des bases de connaissances entières à l'avance.

L'auto-hébergement d'OpenViking sur votre propre VPS maintient la mémoire sensible des agents, les connaissances commerciales et les identifiants d'API entièrement sous votre contrôle — ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de gouvernance des données. Vous choisissez le fournisseur d'intégration (OpenAI, Jina ou Volcengine) et conservez la propriété de chaque octet que vos agents apprennent.