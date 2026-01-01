Déployer OpenViking en un clic.
Base de données contextuelle open source pour les agents d'IA utilisant un paradigme de système de fichiers pour unifier les mémoires, les ressources et les compétences.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenViking
OpenViking est une base de données contextuelle open source conçue spécifiquement pour les agents d'IA, développée par Volcengine (la plateforme cloud de ByteDance). Au lieu de disperser le contexte d'IA à travers des intégrations vectorielles, OpenViking introduit un paradigme de système de fichiers avec le protocole viking:// qui organise les mémoires, les ressources et les compétences des agents en une structure unifiée et navigable. Le chargement de contexte hiérarchisé (L0/L1/L2) réduit l'utilisation des jetons en récupérant le contenu à la demande plutôt que de charger des bases de connaissances entières à l'avance.
L'auto-hébergement d'OpenViking sur votre propre VPS maintient la mémoire sensible des agents, les connaissances commerciales et les identifiants d'API entièrement sous votre contrôle — ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de gouvernance des données. Vous choisissez le fournisseur d'intégration (OpenAI, Jina ou Volcengine) et conservez la propriété de chaque octet que vos agents apprennent.
Caractéristiques principales de OpenViking
Paradigme du Contexte du Système de Fichiers
Organise les mémoires, les ressources et les compétences des agents sous un protocole viking://, rendant le contexte aussi navigable qu'un système de fichiers plutôt qu'un magasin d'embeddings plat.
Chargement de contexte échelonné
Le chargement L0/L1/L2 récupère le contenu à la demande, réduisant considérablement l'utilisation des jetons sans sacrifier la profondeur des connaissances disponibles pour les agents.
Embeddings multi-fournisseurs
Prend en charge les fournisseurs d'embeddings OpenAI, Jina et Volcengine afin que vous puissiez utiliser vos clés API existantes et votre modèle préféré sans verrouillage propriétaire.
Contexte auto-évolutif
Les agents peuvent mettre à jour et faire évoluer leur propre base de connaissances au fil du temps, permettant un apprentissage continu sans intervention manuelle.
Récupération récursive de répertoire
Combine la navigation structurelle par répertoire avec la recherche sémantique pour faire remonter le contexte le plus pertinent pour chaque requête d'agent.
Pourquoi exécuter OpenViking sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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