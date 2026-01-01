Déployer OpenObserve en un clic.
Plateforme d'observabilité unifiée pour les logs, les métriques, les traces et les tableaux de bord — une alternative auto-hébergée et rentable à Datadog et Splunk.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenObserve
OpenObserve (O2) est une plateforme d'observabilité cloud-native construite en Rust qui unifie la gestion des logs, la surveillance des métriques, le traçage distribué et la surveillance des utilisateurs réels dans un déploiement unique et léger. En utilisant le stockage colonnaire Parquet avec un support S3 natif, il offre des coûts de stockage jusqu'à 140 fois inférieurs à ceux d'Elasticsearch tout en offrant des performances de requête comparables ou supérieures.
Contrairement aux piles d'observabilité multi-composants qui nécessitent des outils distincts pour les logs, les métriques et les traces, OpenObserve est livré sous forme d'un seul binaire avec une base de données intégrée. L'auto-hébergement sur un VPS donne aux équipes d'ingénierie et d'exploitation un contrôle total sur leurs données de télémétrie — pas de licence par siège, pas de frais de sortie de données, et pas d'accès tiers aux métriques d'infrastructure sensibles, aux logs d'erreurs ou aux données de session utilisateur.
Caractéristiques principales de OpenObserve
Observabilité unifiée
Journaux, métriques, traces distribuées et surveillance des utilisateurs réels, le tout sur une seule plateforme — pas besoin d'assembler des outils séparés ou de maintenir de multiples intégrations.
Stockage Parquet
Le format Parquet en colonnes avec stockage natif S3 réduit les coûts de stockage de données jusqu'à 140 fois par rapport à Elasticsearch, rendant l'observabilité à l'échelle du pétaoctet économiquement viable.
OpenTelemetry Natif
Ingère les données via le standard OpenTelemetry, sans agents spécifiques à un fournisseur ni SDK propriétaires requis pour les journaux, les métriques ou les traces.
Requêtes SQL et PromQL
Interrogez les logs et les traces avec SQL et les métriques avec PromQL — des langages familiers qui éliminent le besoin d'apprendre une syntaxe de requête propriétaire.
Tableaux de bord intégrés
Les modèles de tableau de bord prédéfinis et un constructeur de tableau de bord visuel offrent une visibilité immédiate sur l'infrastructure, les performances des applications et les taux d'erreur.
Pourquoi exécuter OpenObserve sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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