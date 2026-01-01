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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenLIT

OpenLIT est une plateforme d'ingénierie d'IA open-source qui offre aux applications LLM et d'IA générative une observabilité full-stack avec une seule ligne d'instrumentation. Il capture les traces, l'utilisation des jetons, la latence, les erreurs et les coûts sur plus de 50 fournisseurs LLM, bases de données vectorielles, GPU et frameworks d'agents — le tout en utilisant les conventions sémantiques natives d'OpenTelemetry, de sorte que les pipelines OTel existants fonctionnent sans SDK personnalisés.

L'auto-hébergement d'OpenLIT sur votre propre VPS maintient le contenu des invites, l'utilisation des modèles et l'activité des clés API sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par jeton ni limites de sièges imposées par un fournisseur SaaS. Le stockage ClickHouse gère la télémétrie à haut volume, et le collecteur OTel intégré expose des points de terminaison OTLP gRPC et HTTP prêts pour le SDK OpenLIT ou tout autre service instrumenté OTel.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenLIT

Observabilité des LLM

Capturez les invites, les complétions, les jetons, la latence et les erreurs chez plus de 50 fournisseurs de LLM avec deux lignes de configuration SDK.

Suivi des coûts

Suivez les dépenses par requête, par modèle et par application en temps réel grâce à la tarification intégrée pour les principaux fournisseurs de LLM.

OpenTelemetry natif

Utilise les conventions sémantiques OTel standard pour l'IA générative, de sorte que tout service instrumenté avec OTel envoie des données sans SDKs de fournisseur.

Surveillance GPU

Collectez les métriques GPU NVIDIA et AMD — utilisation, mémoire, température et consommation électrique — ainsi que la télémétrie du modèle.

Gestion des invites et des coffres

Versionnez les invites, menez des expériences et stockez les clés API des fournisseurs dans un coffre-fort de secrets intégré avec un accès basé sur les rôles.

Espace de jeu et évaluations

Comparez les réponses des modèles côte à côte et exécutez des évaluations automatisées pour évaluer la qualité, les biais et les hallucinations.

Pourquoi exécuter OpenLIT sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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