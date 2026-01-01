Déployer OpenLIT en une installation en un clic.
Plateforme open source d'observabilité native OpenTelemetry et de suivi des coûts pour les applications LLM et d'IA générative.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenLIT
OpenLIT est une plateforme d'ingénierie d'IA open-source qui offre aux applications LLM et d'IA générative une observabilité full-stack avec une seule ligne d'instrumentation. Il capture les traces, l'utilisation des jetons, la latence, les erreurs et les coûts sur plus de 50 fournisseurs LLM, bases de données vectorielles, GPU et frameworks d'agents — le tout en utilisant les conventions sémantiques natives d'OpenTelemetry, de sorte que les pipelines OTel existants fonctionnent sans SDK personnalisés.
L'auto-hébergement d'OpenLIT sur votre propre VPS maintient le contenu des invites, l'utilisation des modèles et l'activité des clés API sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par jeton ni limites de sièges imposées par un fournisseur SaaS. Le stockage ClickHouse gère la télémétrie à haut volume, et le collecteur OTel intégré expose des points de terminaison OTLP gRPC et HTTP prêts pour le SDK OpenLIT ou tout autre service instrumenté OTel.
Caractéristiques principales de OpenLIT
Observabilité des LLM
Capturez les invites, les complétions, les jetons, la latence et les erreurs chez plus de 50 fournisseurs de LLM avec deux lignes de configuration SDK.
Suivi des coûts
Suivez les dépenses par requête, par modèle et par application en temps réel grâce à la tarification intégrée pour les principaux fournisseurs de LLM.
OpenTelemetry natif
Utilise les conventions sémantiques OTel standard pour l'IA générative, de sorte que tout service instrumenté avec OTel envoie des données sans SDKs de fournisseur.
Surveillance GPU
Collectez les métriques GPU NVIDIA et AMD — utilisation, mémoire, température et consommation électrique — ainsi que la télémétrie du modèle.
Gestion des invites et des coffres
Versionnez les invites, menez des expériences et stockez les clés API des fournisseurs dans un coffre-fort de secrets intégré avec un accès basé sur les rôles.
Espace de jeu et évaluations
Comparez les réponses des modèles côte à côte et exécutez des évaluations automatisées pour évaluer la qualité, les biais et les hallucinations.
Pourquoi exécuter OpenLIT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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