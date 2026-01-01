Déployer OpenBao en un clic.
Plateforme de gestion de secrets open source pour stocker en toute sécurité les clés API, les mots de passe, les certificats et d'autres données sensibles.
Choisissez un forfait VPS pour OpenBao
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenBao
OpenBao est un fork open-source communautaire de HashiCorp Vault, conçu pour offrir une gestion sécurisée et centralisée des secrets pour les équipes et les applications. Il vous permet de stocker, d'accéder et de renouveler des secrets dynamiques, des clés de chiffrement et des identifiants via une API unifiée sans disperser les données sensibles dans des fichiers de configuration ou des variables d'environnement.
L'auto-hébergement d'OpenBao sur votre propre VPS signifie que vos secrets ne quittent jamais votre infrastructure — il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et aucun risque qu'un fournisseur SaaS accède à vos identifiants. Vous bénéficiez de l'ensemble des fonctionnalités compatibles avec Vault sous votre contrôle.
Caractéristiques principales de OpenBao
Secrets dynamiques
Générez des identifiants à courte durée de vie à la demande pour les bases de données et les fournisseurs de services cloud, révoqués automatiquement lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.
Stockage clé-valeur chiffré
Stocker des secrets arbitraires au repos avec le chiffrement AES-256-GCM, afin que les valeurs sensibles ne soient jamais exposées sur le disque.
Contrôle d'accès granulaire
Définir des règles d'accès basées sur des politiques qui restreignent quels services et utilisateurs peuvent lire, écrire ou lister des chemins secrets spécifiques.
Plusieurs méthodes d'authentification
Authentifiez les applications et les utilisateurs via des jetons, userpass, AppRole, LDAP, JWT et d'autres méthodes sans modifier votre flux de travail.
Journalisation d'audit complète
Chaque requête et réponse est consignée dans des journaux d'audit infalsifiables, vous offrant une piste complète pour la conformité et la réponse aux incidents.
API HTTP et CLI
Intégrez la récupération des secrets dans n'importe quel langage ou pipeline en utilisant l'API REST ou l'interface de ligne de commande (CLI) bao multiplateforme.
Pourquoi exécuter OpenBao sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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