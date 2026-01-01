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Plateforme de gestion de secrets open source pour stocker en toute sécurité les clés API, les mots de passe, les certificats et d'autres données sensibles.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenBao

OpenBao est un fork open-source communautaire de HashiCorp Vault, conçu pour offrir une gestion sécurisée et centralisée des secrets pour les équipes et les applications. Il vous permet de stocker, d'accéder et de renouveler des secrets dynamiques, des clés de chiffrement et des identifiants via une API unifiée sans disperser les données sensibles dans des fichiers de configuration ou des variables d'environnement.

L'auto-hébergement d'OpenBao sur votre propre VPS signifie que vos secrets ne quittent jamais votre infrastructure — il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et aucun risque qu'un fournisseur SaaS accède à vos identifiants. Vous bénéficiez de l'ensemble des fonctionnalités compatibles avec Vault sous votre contrôle.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenBao

Secrets dynamiques

Générez des identifiants à courte durée de vie à la demande pour les bases de données et les fournisseurs de services cloud, révoqués automatiquement lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Stockage clé-valeur chiffré

Stocker des secrets arbitraires au repos avec le chiffrement AES-256-GCM, afin que les valeurs sensibles ne soient jamais exposées sur le disque.

Contrôle d'accès granulaire

Définir des règles d'accès basées sur des politiques qui restreignent quels services et utilisateurs peuvent lire, écrire ou lister des chemins secrets spécifiques.

Plusieurs méthodes d'authentification

Authentifiez les applications et les utilisateurs via des jetons, userpass, AppRole, LDAP, JWT et d'autres méthodes sans modifier votre flux de travail.

Journalisation d'audit complète

Chaque requête et réponse est consignée dans des journaux d'audit infalsifiables, vous offrant une piste complète pour la conformité et la réponse aux incidents.

API HTTP et CLI

Intégrez la récupération des secrets dans n'importe quel langage ou pipeline en utilisant l'API REST ou l'interface de ligne de commande (CLI) bao multiplateforme.

Pourquoi exécuter OpenBao sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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