Déployer Open WebUI avec une installation en un clic.
Interface de chat IA auto-hébergée avec RAG, prise en charge multi-modèles et une confidentialité totale — aucune donnée ne quitte votre serveur.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Open WebUI
Open WebUI est une interface web complète et auto-hébergée pour les grands modèles de langage, compatible avec Ollama, OpenAI et toute API compatible OpenAI. Avec plus de 140 000 étoiles sur GitHub, il est devenu la principale alternative open-source aux services de chat IA basés sur le cloud, offrant une expérience moderne similaire à ChatGPT avec la confidentialité et le contrôle de l'auto-hébergement.
La génération augmentée par récupération (RAG) intégrée vous permet de créer des bases de connaissances à partir de vos propres documents afin que l'IA puisse répondre aux questions en utilisant le contexte de vos données. Les appels vocaux, la génération d'images, l'intégration de la recherche web et l'appel de fonctions Python complètent un ensemble de fonctionnalités qui s'adresse aussi bien aux chercheurs individuels, aux équipes de développement qu'aux entreprises soucieuses de la confidentialité.
Caractéristiques principales de Open WebUI
Prise en charge multi-LLM
Connectez-vous à Ollama, OpenAI, ou à toute API compatible OpenAI et basculez entre les modèles dans la même conversation.
Document RAG
Téléchargez des documents pour créer une base de connaissances et laissez l'IA répondre aux questions avec un contexte tiré directement de vos fichiers.
Intégration de la recherche Web
Obtenez des informations en temps réel de plus de 15 fournisseurs de recherche directement dans les conversations d'IA sans quitter l'interface.
Génération de voix et d'images
Reconnaissance vocale, synthèse vocale et génération d'images intégrées via DALL-E, ComfyUI et AUTOMATIC1111.
Authentification d'entreprise
Prise en charge de LDAP, SCIM 2.0 et OAuth, ainsi que du contrôle d'accès basé sur les rôles pour les déploiements d'équipes et d'organisations.
Pourquoi exécuter Open WebUI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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