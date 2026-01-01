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Interface de chat IA auto-hébergée avec RAG, prise en charge multi-modèles et une confidentialité totale — aucune donnée ne quitte votre serveur.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Open WebUI

Open WebUI est une interface web complète et auto-hébergée pour les grands modèles de langage, compatible avec Ollama, OpenAI et toute API compatible OpenAI. Avec plus de 140 000 étoiles sur GitHub, il est devenu la principale alternative open-source aux services de chat IA basés sur le cloud, offrant une expérience moderne similaire à ChatGPT avec la confidentialité et le contrôle de l'auto-hébergement.

La génération augmentée par récupération (RAG) intégrée vous permet de créer des bases de connaissances à partir de vos propres documents afin que l'IA puisse répondre aux questions en utilisant le contexte de vos données. Les appels vocaux, la génération d'images, l'intégration de la recherche web et l'appel de fonctions Python complètent un ensemble de fonctionnalités qui s'adresse aussi bien aux chercheurs individuels, aux équipes de développement qu'aux entreprises soucieuses de la confidentialité.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Open WebUI

Prise en charge multi-LLM

Connectez-vous à Ollama, OpenAI, ou à toute API compatible OpenAI et basculez entre les modèles dans la même conversation.

Document RAG

Téléchargez des documents pour créer une base de connaissances et laissez l'IA répondre aux questions avec un contexte tiré directement de vos fichiers.

Intégration de la recherche Web

Obtenez des informations en temps réel de plus de 15 fournisseurs de recherche directement dans les conversations d'IA sans quitter l'interface.

Génération de voix et d'images

Reconnaissance vocale, synthèse vocale et génération d'images intégrées via DALL-E, ComfyUI et AUTOMATIC1111.

Authentification d'entreprise

Prise en charge de LDAP, SCIM 2.0 et OAuth, ainsi que du contrôle d'accès basé sur les rôles pour les déploiements d'équipes et d'organisations.

Pourquoi exécuter Open WebUI sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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