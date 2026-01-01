Déployer Open Notebook en un clic.
Espace de travail de connaissances natif de l'IA combinant la prise de notes, la gestion de documents et le chat IA contextuel dans une seule application auto-hébergée.
Choisissez un forfait VPS pour Open Notebook
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Open Notebook
Open Notebook est une plateforme de bloc-notes auto-hébergée et nativement IA qui centralise votre écriture, vos recherches et l'assistance de l'IA dans un environnement unique. Au lieu de basculer entre les documents, les interfaces de chat et les systèmes de fichiers dispersés, Open Notebook crée un espace de travail unique où les notes, les fichiers téléchargés et le contexte de l'IA restent connectés, facilitant le passage des idées brutes à une documentation structurée sans perdre les connaissances que vous accumulez au fil du temps.
Ce déploiement associe Open Notebook à SurrealDB pour un stockage persistant, conservant toutes vos notes et l'historique de vos interactions avec l'IA sur votre propre infrastructure. L'auto-hébergement signifie que vos données ne transitent jamais par des systèmes SaaS tiers, et que vous conservez un contrôle total sur l'accès, les sauvegardes et la rétention.
Caractéristiques principales de Open Notebook
Espace de travail IA unifié
Les notes et le chat IA partagent le même contexte, ainsi l'assistant s'appuie sur vos documents réels plutôt que sur des connaissances générales uniquement.
SurrealDB Backend
Une instance SurrealDB dédiée fournit un stockage rapide et persistant pour les notes, les fichiers téléchargés et l'état de la base de données entre les redémarrages.
Assistance sensible au contexte
Posez des questions sur votre propre contenu et obtenez des réponses basées sur les notes et documents que vous avez déjà rédigés.
Privé par conception
Toutes les données restent sur votre VPS — pas de synchronisation SaaS, pas d'accès tiers à vos notes ou conversations IA.
Gestion des connaissances flexible
Convient aux journaux de recherche personnels, aux runbooks d'ingénierie, à la planification de produits et aux bases de connaissances à long terme.
Pourquoi exécuter Open Notebook sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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