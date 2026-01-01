Déployez Onyx en un clic.
Plateforme de chat IA open source et de recherche d'entreprise qui connecte chaque LLM à la connaissance de votre équipe.
Choisissez un forfait VPS pour Onyx
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Onyx
Onyx est une plateforme d'IA open source qui combine une interface de chat riche en fonctionnalités avec une recherche d'entreprise à travers les documents et applications de votre équipe. Elle fonctionne avec tous les principaux fournisseurs de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, et tout modèle auto-hébergé exposé via Ollama ou vLLM — vous permettant de choisir librement le modèle adapté à chaque tâche sans réécrire votre pile technologique.
L'auto-hébergement d'Onyx sur votre VPS maintient les transcriptions de chat, les documents indexés et les identifiants de connecteur sur une infrastructure que vous contrôlez. Plus de quarante connecteurs extraient des données de Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira, et bien d'autres, vers un index de recherche unifié, afin que les réponses citent les originaux au lieu de divulguer des informations sensibles à des SaaS tiers.
Caractéristiques principales de Onyx
Fonctionne avec tous les LLM
Apportez vos propres clés API pour OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, ou tout point de terminaison compatible OpenAI, y compris les déploiements locaux d'Ollama et de vLLM.
Plus de quarante connecteurs
Indexez Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, et bien d'autres afin que les réponses du chat citent les connaissances réelles de votre équipe.
Agents IA et assistants
Créez des assistants personnalisés avec des invites personnalisées, des portées de connecteur et des outils afin que chaque équipe dispose d'une IA adaptée à son flux de travail.
Citations et fondement
Chaque réponse renvoie au document source, afin que les utilisateurs puissent vérifier les affirmations et faire confiance aux réponses, au lieu de se fier à des hallucinations.
Autorisations basées sur les rôles
Le contrôle d'accès au niveau du document hérite des autorisations du système source afin que les utilisateurs ne voient que ce qu'ils sont déjà autorisés à lire.
Confidentialité auto-hébergée
Les chats, les vecteurs et les documents sources restent sur votre VPS — rien n'est envoyé aux serveurs Onyx et vous gardez le contrôle total du trafic du modèle et du connecteur.
Pourquoi exécuter Onyx sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.