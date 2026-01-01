Déployer OneTimeSecret en une installation en un clic.
Partagez des mots de passe et des données sensibles via des liens autodestructeurs qui ne peuvent être consultés qu'une seule fois.
Choisissez un forfait VPS pour OneTimeSecret
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OneTimeSecret
OneTimeSecret vous permet de partager des informations sensibles — mots de passe, clés API, messages privés — via des liens qui s'autodétruisent après une seule consultation. Une fois que le destinataire ouvre le lien, le secret est définitivement supprimé du serveur, ne laissant aucune trace.
L'auto-hébergement de OneTimeSecret sur votre propre VPS signifie que les secrets partagés ne touchent jamais l'infrastructure tierce. Vous contrôlez le chiffrement, les politiques de rétention et les journaux d'accès, ce qui le rend idéal pour les équipes qui gèrent des identifiants, des données clients ou toute information trop sensible pour être envoyée par e-mail ou chat.
Caractéristiques principales de OneTimeSecret
Liens autodestructeurs
Chaque secret est supprimé immédiatement après la première consultation, garantissant que les données sensibles ne peuvent plus être consultées.
Protection par phrase secrète
Ajoutez une phrase secrète facultative afin que seul le destinataire prévu puisse déchiffrer et lire le secret.
Expiration configurable
Définissez les secrets pour qu'ils expirent automatiquement après des minutes, des heures ou des jours, même s'ils ne sont jamais ouverts.
Aucune inscription requise
N'importe qui peut créer et recevoir des secrets sans créer de compte, ce qui réduit les frictions pour un partage rapide.
Support de compte administrateur
Enregistrez un compte administrateur lors de la première visite pour surveiller l'utilisation et gérer l'instance depuis l'interface utilisateur web.
Pourquoi exécuter OneTimeSecret sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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