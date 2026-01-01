Odysseus est un espace de travail IA open-source qui met à disposition les outils de chat, d'agent, de recherche et d'écriture que vous attendez de ChatGPT ou Claude, sur votre propre serveur. Il intègre un chat persistant avec n'importe quel modèle local ou API, un environnement d'exécution d'agent basé sur opencode, une recherche approfondie en plusieurs étapes, un "Cookbook" de modèles avec des recommandations tenant compte du matériel, ainsi qu'un éditeur de documents, des Notes, des Tâches, un calendrier CalDAV et une boîte de réception IMAP/SMTP avec triage par IA.

L'auto-hébergement d'Odysseus sur votre VPS conserve chaque conversation, document, embedding et e-mail entièrement sur votre propre infrastructure. Vous utilisez vos propres clés API pour OpenAI, OpenRouter ou tout autre point de terminaison compatible, tandis que la mémoire persistante et les compétences évoluent avec le temps, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.