Déployer Odysseus en un clic.
Espace de travail IA auto-hébergé pour le chat, les agents, la recherche approfondie, la mémoire, les documents et les e-mails — le tout fonctionnant sur votre propre VPS.
Choisissez un forfait VPS pour Odysseus
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Odysseus
Odysseus est un espace de travail IA open-source qui met à disposition les outils de chat, d'agent, de recherche et d'écriture que vous attendez de ChatGPT ou Claude, sur votre propre serveur. Il intègre un chat persistant avec n'importe quel modèle local ou API, un environnement d'exécution d'agent basé sur opencode, une recherche approfondie en plusieurs étapes, un "Cookbook" de modèles avec des recommandations tenant compte du matériel, ainsi qu'un éditeur de documents, des Notes, des Tâches, un calendrier CalDAV et une boîte de réception IMAP/SMTP avec triage par IA.
L'auto-hébergement d'Odysseus sur votre VPS conserve chaque conversation, document, embedding et e-mail entièrement sur votre propre infrastructure. Vous utilisez vos propres clés API pour OpenAI, OpenRouter ou tout autre point de terminaison compatible, tandis que la mémoire persistante et les compétences évoluent avec le temps, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de Odysseus
Chatter avec n'importe quel modèle
Connectez vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, ou tout autre point de terminaison compatible OpenAI à partir d'une interface de chat unifiée.
Runtime de l'agent
Un agent basé sur l'opencode est livré avec des outils MCP, web, de fichier, de shell, de compétences et de mémoire afin qu'il puisse exécuter des tâches complètes de bout en bout.
Recherche approfondie
Les recherches en plusieurs étapes recueillent, lisent et synthétisent des sources dans un rapport visuel que vous pouvez parcourir et exporter.
Livre de recettes de modèles
Scanne le matériel disponible, recommande les modèles GGUF, FP8 et AWQ qui correspondent réellement, puis les télécharge et les sert en un seul clic.
Mémoire et compétences persistantes
La récupération de vecteurs et de mots-clés basée sur ChromaDB confère à l'agent une mémoire à long terme et des compétences réutilisables qui survivent aux redémarrages.
Documents, Notes & Courrier
Éditeur Markdown multi-onglets, notes, listes de tâches, calendrier CalDAV et boîte de réception IMAP/SMTP avec tri par IA dans un seul espace de travail.
Pourquoi exécuter Odysseus sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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