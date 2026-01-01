Déployer NextChat en un clic.
Interface utilisateur de chat IA auto-hébergée prenant en charge OpenAI, Claude, Gemini et plus de 20 fournisseurs via une interface soignée.
Choisissez un forfait VPS pour NextChat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NextChat
NextChat (anciennement ChatGPT-Next-Web) est une interface de chat open-source avec plus de 88 000 étoiles GitHub — le client de chat IA auto-hébergé le plus populaire et le plus largement disponible. Il se connecte à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek et des dizaines d'autres fournisseurs, vous permettant de discuter avec n'importe quel LLM via une interface utilisateur cohérente sans avoir à basculer entre les tableaux de bord ou à payer pour un service d'encapsulation tiers.
L'auto-hébergement de NextChat préserve la confidentialité de vos clés API et de votre historique de conversation. L'accès peut être verrouillé par un code de passe, et toutes les données de chat sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — il n'y a pas de base de données à gérer et aucune rétention de données côté serveur.
Caractéristiques principales de NextChat
Prise en charge multi-fournisseurs
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI et plus de 20 autres fournisseurs à partir d'une interface utilisateur unique sans changer d'outils.
Bibliothèque d'invites intégrée
Des centaines d'invites système prédéfinies pour l'écriture, le codage, l'analyse et la traduction — ou créez et enregistrez vos propres modèles personnalisés.
Protection du code d'accès
Restreignez l'accès à votre instance avec un code de mot de passe, empêchant l'utilisation non autorisée de vos clés API lors d'un déploiement public.
Aucune base de données requise
Toutes les conversations sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — le serveur reste sans état, rendant le déploiement et la maintenance minimaux.
Rendu Markdown et code
Les réponses s'affichent avec une prise en charge complète du markdown, y compris les blocs de code avec coloration syntaxique, les tableaux, les équations LaTeX et le HTML en ligne.
Prise en charge des plugins MCP
Activer le protocole de contexte de modèle (MCP) pour étendre l'assistant avec des outils externes, l'accès aux fichiers et des intégrations personnalisées.
Pourquoi exécuter NextChat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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